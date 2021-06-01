American Spectator: Байден уступает Путину ещё до начала саммита в Женеве

В Белом доме заявляют, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена направлена на «восстановление предсказуемости и стабильности» в американо-российских отношениях, однако если это действительно так, то женевский саммит вовсе не нужен, считает автор The American Spectator Джед Баббин. По его мнению, именно словами предсказуемость и стабильность можно описать существующую реальность, в которой Владимир Путин делает всё, что хочет, и в связи с этим для него не наступает никаких последствий

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве, направлена на «восстановление предсказуемости и стабильности» в американо-российских отношениях. Однако, как пишет автор The American Spectator Джед Баббин, если цель встречи именно такая, то проводить саммит не нужно, поскольку в отношениях между США и Россией сейчас нет никакой непредсказуемости или нестабильности.

Как продолжает автор материала, на предстоящей встрече должно быть несколько тем, которые Путин сочтёт неаппетитными, однако Байден превентивно уступит Путину еще перед её началом. Путин, по мнению Баббина, не захочет говорить об инциденте с самолётом Ryanair и задержанием Романа Протасевича.

«Когда произошел арест Протасевича, госсекретарь Энтони Блинкен потребовал немедленного его освобождения. Это требование и должно быть во главе повестки дня Байдена на встрече с Путиным. Возможно, оно будет упомянуто на саммите, но Байден вряд ли будет пытаться давить на Путина, потому что он ценит «стабильность и предсказуемость» — а также изменение климата, торговлю и другие вопросы в своей повестке дня — гораздо больше, чем права человека», — считает автор материала.

Также есть «Северный поток — 2», который делает Германию более зависимой от российских энергоносителей, есть и кибератака на IT-корпорацию «SolarWinds». Однако Байден отказывается от санкций, введённых Трампом в отношении строительства российского газопровода, а об ответственности за кибератаку и вовсе хранит молчание. А ведь есть ещё и Украина, которую Россия пытается завоевать с 2014 года. И хотя Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского в «непоколебимой поддержке», эта поддержка на деле приводит к тому, что кроме слов и обещаний Украина ничего не получит.

«В отношениях США с Россией всё же есть стабильность и предсказуемость. Они отбирают, а мы отдаём, но для Путина в связи с этим не наступает никаких последствий. Именно такую «стабильность и предсказуемость» и принесёт июньская встреча в Женеве», — подводит итог автор материала.