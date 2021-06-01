American Spectator: Байден уступает Путину ещё до начала саммита в Женеве
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве, направлена на «восстановление предсказуемости и стабильности» в американо-российских отношениях. Однако, как пишет автор The American Spectator Джед Баббин, если цель встречи именно такая, то проводить саммит не нужно, поскольку в отношениях между США и Россией сейчас нет никакой непредсказуемости или нестабильности.
Как продолжает автор материала, на предстоящей встрече должно быть несколько тем, которые Путин сочтёт неаппетитными, однако Байден превентивно уступит Путину еще перед её началом. Путин, по мнению Баббина, не захочет говорить об инциденте с самолётом Ryanair и задержанием Романа Протасевича.
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