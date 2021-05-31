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Welt: турецкие боевые дроны на вооружении у Польши — это сигнал и Путину, и Байдену

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Раньше Польша покупала системы вооружений преимущественно у США, однако теперь внезапно заключила сделку о покупке беспилотников с Турцией. По версии немецкой газеты Die Welt, тем самым Варшава посылает сигнал и Путину, и Байдену: боевые дроны должны помочь в сдерживании России и продемонстрировать США недовольство Польши отсутствием новых санкций против газопровода «Северный поток — 2».
Welt: турецкие боевые дроны на вооружении у Польши — это сигнал и Путину, и Байдену

24 мая Польша неожиданно подписала договор с турецким оборонным концерном Bayraktar о покупке 24 вооружённых беспилотников, сообщает немецкая газета Die Welt. Сделка была заключена в присутствии президентов обеих стран. Первые шесть аппаратов должны быть переданы Польше уже в 2022 году.

Очевидно, польская и турецкая сторона на протяжении ряда месяцев вели переговоры, сохраняя это втайне, пишет издание. Никаких открытых слушаний или дискуссий по вопросу применения беспилотников, в духе тех, которые годами ведутся в Германии, в Польше не было. После заключения этой сделки Польша внезапно стала одной из немногих стран в ЕС и НАТО, которая сможет применять вооружённые беспилотники, подчёркивается в статье.

«Польша присоединилась к эксклюзивному клубу», — прокомментировала это событие эксперт по безопасности и применению дронов из Европейского совета по международным отношениям Ульрике Франке в интервью Die Welt. После Франции, которая использует американские беспилотники, Польша станет второй страной в ЕС, обладающей подобными системами вооружений.

В результате значимость Варшавы в политике безопасности Европы резко возрастает — Польша и без того считается серьёзной военной силой, поддерживающей НАТО на так называемом «восточном фланге», отмечает немецкая газета. Кроме того, Польша относится к числу тех немногих стран, которые регулярно тратят на военные нужды по 2% ВВП и, таким образом, выполняют требования НАТО. Польское правительство даже стремится поднять эту отметку до 2,5% ВВП.

«Приобретением боевых беспилотников Варшава теперь подчёркивает своё стремление к тому, чтобы такие значимые страны ЕС, как Франция или Германия, обращались с ней на равных», — пишет Die Welt. При этом Германия даже не обладает возможностью сама применять военные беспилотники.

Однако значимость польско-турецкой сделки выходит далеко за границы Польши или ЕС, подчёркивает немецкая газета. Она также является сигналом России и США, потому что Польша относится к числу важнейших покупателей американских систем вооружений после Саудовской Аравии. С 2015 года, когда на парламентских выборах в стране победила партия «Право и справедливость», польское правительство для модернизации своих вооружённых сил заключало договоры почти исключительно с Вашингтоном.

Также Польша решила приобрести 32 боевых самолёта F-35 на сумму $6,5 млрд. Помимо этого, велись переговоры о покупке американских беспилотников, но теперь об этом, по-видимому, можно забыть, предполагает автор статьи.

Варшава вложит около $270 млн в турецкую технику, включая радары, контрольные станции, логистику, ракеты и трансфер технологий. Тем самым польское правительство показывает США, что хочет сменить партнёра в оборонных вопросах, потому что оно недовольно определёнными решениями Вашингтона. Так, Варшава серьёзно раздосадована нынешним президентом США Джо Байденом после его заявления об отказе от санкций против оператора «Северного потока — 2», а доверие к Америке как к партнёру пошатнулось, пишет Die Welt.

Как напоминает издание, Польша относится к числу самых ожесточённых критиков российско-немецкого газопровода. Варшава видит в нём угрозу для европейской энергетической безопасности и средство шантажа со стороны Кремля. До сих пор Польша в этом вопросе опиралась на США.

В не меньшей мере покупка беспилотников Польшей является и сигналом в адрес России, настаивает немецкая газета. Москва уже давно стала краеугольным камнем польской политики безопасности. Никто в ЕС не предостерегает от агрессивной российской внешней политики так же активно, как это делает Польша. Оборонная политика Варшавы нацелена на сдерживание России, отмечает Die Welt.

Как сообщается в статье, турецкие беспилотники уже покупала Украина, а теперь и Польша. «Продажа Bayraktar — это успех для Турции. Впервые Анкара продала беспилотники стране ЕС и НАТО», — пояснила Франке из Европейского совета по международным отношениям. Для Турции это означает завоевание авторитета: в мире не так много стран, которые экспортируют беспилотники.

«США и Израиль уже давно в деле и считаются лидерами по технологии, — также отметила Франке. — Однако обе страны уже давно были очень сдержанны в том, что касается экспорта вооружённых беспилотников. В том числе по этой причине Китай и Турция смогли подняться до ведущих стран-производителей беспилотников».

По версии Die Welt, сделка по беспилотникам может стать даже большим успехом для Турции, чем для Польши. Пока неясно, какой промышленной и политической стратегии следует Варшава, отмечает издание. Тем не менее, масштабы бизнеса с Анкарой говорят, как минимум, об относительно продолжительном сотрудничестве. Турция, как и Польша, входит в НАТО, однако управляемая президентом Эрдоганом в авторитарном стиле страна считается трудным партнёром, заключает Die Welt.

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