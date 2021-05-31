MSNBC: Байден пообещал, что «не позволит» Путину нарушать права человека

В своей речи по случаю Дня поминовения павших президент США Джо Байден заявил, что Америка в силу своей исключительности не может не защищать права человека по всему миру. Глава Белого дома пообещал, что во время предстоящей встречи с российским лидером «даст ему понять», что не потерпит нарушений этих прав.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Америка уникальна. Это идея. В отличие от всех остальных стран мира, она была основана на идее. Почти все другие страны основаны на вероисповедании, на религии, географии, этносе, но не мы. У нас в основе идея: мы считаем очевидной истиной, что все мужчины и женщины созданы равными. Мы уникальны в мире.



Недавно у меня был долгий — двухчасовой — разговор с председателем (КНР. — ИноТВ) Си, и я дал ему понять, что мы не можем не выступать в защиту прав человека по всему миру, потому что мы те, кто мы есть. Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным, и я дам ему понять, что не будем, не будем стоять в стороне и позволять ему нарушать эти права.

За комментариями обратимся к политическому аналитику MSNBC, бывшему конгрессмену от Мэриленда Донне Эдвардс, к сооснователю Punchbowl News Джону Брезнахану и к Дженнифер Рубин, колумнисту The Washington Post и политическому аналитику MSNBC. Должен отметить, что Донна Эдвардс также пишет для The Washington Post. Спасибо вам всем, что нашли для нас время!



Я хотел бы узнать ваше мнение об этом заявлении президента Байдена. По моим впечатлениям, это похоже на подтверждение лидирующей роли Соединённых Штатов на мировой арене. Но не слишком ли поздно — после четырёх лет Трампа, госпожа конгрессмен Эдвардс?



ДОННА ЭДВАРДС, бывший конгрессмен США: Нет, я не думаю, что слишком поздно. И по-моему, это было освежающе — слышать слова президента Байдена о роли Соединённых Штатов в мире. Но важно и поднимать тему прав человека, особенно с председателем Си и с президентом Путиным, потому что они больше всех непосредственно причастны к некоторым из самых вопиющих нарушений прав человека. И Соединённым Штатам необходимо вновь заявлять об этом в своей международной политике.



Но я думаю, что это становится проблематично, если посмотреть на голосование по комиссии для расследования событий 6 января. Трудно представить себе восстановление роли США, когда мы не можем вполне разобраться, что происходит с нашей собственной демократией.



Дата выхода в эфир 30 мая 2021 года.