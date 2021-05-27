Макфарланд о предстоящем саммите в Женеве: Путин давит и давит, а мы — сдаём назад

Если на предстоящих переговорах между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве лидеры схлестнутся, победителем выйдет президент России, заявила в интервью Fox News бывший советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Кейти Макфарланд. Как отметила Макфарланд, Путин в последнее время постоянно усиливает давление на США, а Вашингтон не хочет ему отвечать — и у Байдена, по-видимому, просто нет рычагов влияния на Москву, необходимых для полноценных переговоров.

А с нами Кейти Макфарланд, которая разбирается в дипломатии получше многих людей. Так на чьей же стороне преимущество в этом столкновении между президентом США и президентом России? Кто побеждает?

КЕЙТИ МАКФАРЛАНД, экс-советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности: Ну здесь разрыв огромный — и победит, конечно, Владимир Путин. Знаете, я не один десяток лет изучала Владимира Путина, и он — задира, он будет давить и давить до тех пор, пока ему не дадут сдачи. А Байден ему сдачи не даст, и Байден ему до сих пор ни разу и не отвечал.

Вы вспомните только, что случилось за последние несколько месяцев. Значит, сначала русские заявляют американцам: «Боевые корабли в Чёрное море с нормальным, дежурным, ежегодным визитом отправлять не смейте, мы вам этого не позволим, лучше не надо». А мы что? Мы сдаём назад. Потом русские взломали американский трубопровод Colonial Pipeline, разорив энергетический и топливный сектора северо-восточных штатов США. И что происходит? Путин заявляет: «Российские власти тут ни при чём». А мы что? Мы поверили.

Выходит, что Путин раз за разом вроде как давит и давит, а мы, получается, каждый раз говорим: «Ну ладно, проехали, давайте встречу проведём». Когда в дипломатии нет ничего, кроме встреч с пустой болтовнёй, такая дипломатия — ничто. Для реальной дипломатии нужен рычаг влияния, вот тогда переговоры становятся настоящими, а если рычага влияния нет, то и вести переговоры не получится — вместо переговоров будут ходатайства да попрошайничество. И, как мне кажется, в этом направлении ситуация и развивается.



А возможно ли, что Байден, встретившись с Путиным, сможет организовать партнёрство между ними для противодействия растущей угрозе со стороны Китая? Конечно, я сейчас всю глобальную политику, так сказать, ужимаю до рамок одной встречи, но всё-таки мы будем объединять силы против Китая?



КЕЙТИ МАКФАРЛАНД: Если будем, то я только за. Именно этого и пыталась добиться администрация Трампа в самом начале его срока в рамках политики «треугольной дипломатии». В 70-е годы прошлого века, когда я была молодой помощницей Генри Киссинджера, США занимались тем же — правда, с Китаем у нас тогда получилось сблизиться лучше, а в рамках треугольной дипломатии полагается идти на контакт с более слабой стороной и иметь при этом более мощные карты на руках.

Если наши власти действительно этого добиваются, то это просто замечательно. Вот только я не уверена, что они добиваются именно этого, и я не могу точно сказать, планируют ли они вообще геополитические партии такого рода. Но подобная партия была бы хороша, если бы они её разыграли — просто я не думаю, что разыграют.

Дата выхода в эфир 26 мая 2021 года.