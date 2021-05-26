Sky News: чтобы договориться, Путину и Байдену необязательно испытывать симпатии друг к другу

Во время встречи Путин и Байден рассчитывают наладить канал коммуникации, обсудить ключевые вопросы и проблемы. Как отмечает журналист Sky News, в прошлом они довольно резко высказывались друг о друге, но это не должно помешать, как в своё время не помешало Рональду Рейгану и Михаилу Горбачёву, которые тоже встречались в Женеве.

Три года назад у бывшего президента США Дональда Трампа были переговоры с Владимиром Путиным в Хельсинки, и тогда американский лидер встал на сторону российского коллеги. Как пишет журналист Sky News, встреча Джо Байдена с Путиным в этом году, видимо, будет выглядеть совсем иначе.

Отношения у двух стран со времён саммита в столице Финляндии сильно испортились. Поэтому сближения между Путиным и Байденом не ожидают. Байден ввёл против России новые санкции, направил военные корабли в Чёрное море. Путин в ответ отозвал российского посла из Вашингтона.

Пока неясно, что именно лидеры будут обсуждать, но есть информация, что Байден постарается наладить канал коммуникации между Белым домом и Кремлём, чтобы такой диалог помог избежать каких-либо сюрпризов и недопонимания.

Кроме того, лидеры обсудят пандемию, региональную безопасность (включая Белоруссию), стабильность в сфере ядерного оружия. Женева — хороший выбор места для встречи, учитывая нейтральный статус Швейцарии. Кроме того, в 1985 году там встречались Рейган и Горбачёв, что стало началом сближения двух прежних врагов.



Как отмечает автор статьи, прошлые взаимоотношения и заявления Путина и Байдена в адрес друг друга сложно назвать хорошим основанием для крепкой дружбы. «Путину и Байдену необязательно испытывать симпатию друг к другу, но личное общение часто способно создать взаимопонимание между двумя сторонами, которые без этого находятся в долгосрочной конфронтации. Если это работало в прошлом, может сработать снова?» — пишет автор статьи на сайте Sky News.