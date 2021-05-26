Hill: встречаться с Путиным в Женеве Байден будет после демонстрации солидарности с союзниками по ЕС и НАТО

В рамках встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня, лидеры попытаются восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях двух стран, пишет The Hill. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала встречу «важной составляющей защиты интересов Америки».

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщает The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Встреча состоится в конце первой зарубежной поездки Байдена, в ходе которой президент продемонстрирует солидарность с европейскими союзниками и НАТО. В середине июня американский лидер будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча «Большой семёрки» состоится 11—13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора — 14 июня в Брюсселе.

По словам Псаки, в ходе встречи лидеры «обсудят весь спектр насущных вопросов, так как мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией».

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома отметила, что на встрече будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями после продления СНВ-III и усилия по возрождению иранской ядерной сделки. Байден также планирует указать на важность поддержки США в адрес Украины и выразить обеспокоенность относительно ситуации с задержанием в Белоруссии оппозиционного журналиста Романа Протасевича.



Как напоминает The Hill, в понедельник в рамках подготовки к саммиту состоялись переговоры советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.



Тем не менее далеко не все в США оценили решение Байдена встретиться с Путиным. Так, сенатор Бен Сасс раскритиковал решение Белого дома, предположив, что это «узаконит действия российского лидера».

Отвечая на критику, Псаки заявила, что Белый дом рассматривает встречу не как награду, а как «важную составляющую защиты интересов Америки» и возможность установить более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

«Так работает дипломатия: мы сотрудничаем и встречаемся не только с лидерами, с которыми согласны. Важно встречаться и для обсуждения разногласий, что касается и России», — приводит The Hill слова Псаки.