NBC: Байдена ждёт жаркое лето — следующие три месяца решат его судьбу до конца срока

Ближайшие три месяца станут для лидера США Джо Байдена важнейшим периодом, который во многом определит, насколько удачными окажутся следующие три года его президентского срока, сообщает NBC. Как полагает корреспондент канала, Байдену предстоит пережить сразу несколько «моментов истины» — включая встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, — и от того, насколько успешно он их пройдёт, будет зависеть успех всех его важнейших инициатив.

В США уже отмечают посвящённый всем павшим военнослужащим День поминовения (празднуется в последний понедельник мая. — ИноТВ), а значит с момента инаугурации президента Джо Байдена минуло уже пять месяцев, пишет сайт NBC News. Между тем, для американского лидера как во внешне-, так и во внутриполитическом плане теперь наступает «поворотный момент» — и ближайшие недели скорее всего определят «траекторию его президентства», убеждён корреспондент канала. «Если для Байдена всё сложится удачно, он может к концу лета заручиться поддержкой обеих главных партий и добиться принятия законопроектов об обновлении инфраструктуры и реформе полиции, а также улучшить международное положение США, совершив первую зарубежную командировку и встретившись с российским президентом Владимиром Путиным, — поясняет автор. — Либо же окажется, что его внутриполитические инициативы увязнут в трясине межпартийных конфликтов, а внешнеполитические амбиции так и не останутся не реализованными до конца».

Как отмечает журналист NBC, в первые месяцы после вступления в должность Байдену в целом успешно «держал курс»: у его администрации было однозначное приоритетное направление в виде борьбы против пандемии коронавируса, и президенту удавалось выполнять и перевыполнять планы по вакцинации граждан страны и стимулированию экономики. Однако в последние недели перед лидером встало сразу несколько серьёзных вопросов, начиная с топливного дефицита и заканчивая обострением на Ближнем Востоке — а кроме того, он так и не смог в установленные им же сроки принять законодательные акты, касающиеся реформы полиции, констатирует автор. Вместе с тем, в июне у Байдена будет сразу несколько «моментов истины», благодаря которым он получит шанс вернуть себе контроль над повесткой, считает корреспондент NBC.

В президентской администрации признают и огромное значение наступающего сейчас периода, и существенность фактора времени, однако в избранном Байденом курсе не сомневаются, подчёркивается в материале NBC. «Переворачивая последнюю страницу этой мрачной главы в истории США, мы подходим к переломному моменту, по итогам которого мы определим, какую экономику — и какую страну — мы хотим построить для себя и будущих поколений», — сообщил на прошлой неделе коллегам по администрации в служебной записке советник президента Майк Донилон.

В Белом доме действительно понимают, что ведут «гонку со временем»: как сообщили NBC чиновники администрации, ветераны команды Обамы на собственном опыте испытали, насколько мало времени на самом деле есть у президента, чтобы добиться действительно важных свершений. Уже к концу нынешнего года члены американского конгресса будут вовсю работать над своими предвыборными кампаниями — и если Демократическая партия (как это часто случается по итогам промежуточных выборов с партией президента) утратит контроль над палатой представителей, Байден до конца своего срока потеряет возможность достичь сколь-нибудь серьёзных целей в плане законотворчества, поясняет корреспондент канала. «Они понимают, что в этих рамках, в эти важнейшие первые полтора года президентского срока, времени на то, чтобы уладить все дела, у них остаётся не бесконечное количество, — комментирует ситуацию в интервью NBC политтехнолог демократов Эдриен Элрод. — И стремясь к принятию этих монументальных законопроектов, они высоко ценят любые подвижки».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 27 мая, что в плане внутренней политики администрация планирует на этой неделе возобновить переговоры по вопросу масштабных предложений Байдена по инфраструктуре, надеясь к моменту возобновления работы конгресса 7 июня получить «чёткое представление» о том, как продвинуть соответствующий законопроект. На минувшей неделе сенаторы-республиканцы в ответ на самое актуальное предложение Байдена выделить на обновление инфраструктуры $1,7 трлн выдвинули собственный проект общим объёмом почти $1 трлн; Байден позже заявил, что планирует вскоре провести встречу с сенатором от Западной Виргинии Шелли Мор Капито, которая возглавляет делегацию Республиканской партии на переговорах с Белым домом, говорится в статье NBC.

Законопроект республиканцев предполагает выделение средств на многие из тех целей, которые предлагал и президент, включая реконструкцию железных дорог, расширение сети широкополосного интернета и обновление системы общественного транспорта, но стороны никак не могут договориться о том, кто всё оплатит, разъясняет корреспондент NBC. Республиканцы предлагают направить на реализацию инфраструктурных проектов ещё не задействованные средства, отложенные для оказания экономической поддержки населению на фоне пандемии, но Белый дом это категорически не устраивает; Байден же считает целесообразным ради инфраструктуры частично «откатить» налоговую реформу 2017 года, на что уже не готовы пойти республиканцы, пишет автор. Кроме того, в законодательную инициативу Республиканской партии не предусматривает миллиардных вложений в социальные программы вроде ухода за престарелыми и обновления муниципального жилого фонда, которые Байден считает ключевыми для своего курса на расширение поддержки малоимущих и среднего класса; президент, впрочем, ещё может спасти эти программы при помощи процедуры согласования бюджета, для которой ему не потребуется поддержка республиканцев, но для этого ему уже придётся обеспечить единство внутри Демократической партии — а, к примеру, сенатор-демократ от Западной Виргинии Джо Манчин уже говорил, что обеспокоен повышением федеральных расходов, поскольку оно усугубляет дефицит бюджета, отмечает журналист.

В плане полицейской реформы демократы и республиканцы в сенате в последнее время добиваются определённых подвижек, что может принести Байдену ещё одну победу летом; во всяком случае, сенаторы Тим Скотт (Южная Каролина, Республиканская партия) и Кори Букер (Нью-Джерси, демократы) недавно заявили, оппонентам скорее всего придут к соглашению в ближайшие недели. Белый дом участия в данных переговорах в целом избегал, чтобы не «нарушать их динамику» — тем более, что начались они ещё до инаугурации Байдена, — однако президент регулярно обращался к конгрессу с призывами принять реальные меры в плане реформы, а поэтому сможет укрепить свой имидж в глазах собственного электората, если соответствующий законопроект всё же окажется у него на столе, констатирует корреспондент NBC.

Источник NBC, поддерживающий тесные связи с Белым домом, заявил, что у Байдена скорее всего получится к концу августа добиться подписания сразу нескольких законопроектов, в том числе — о реформе полиции и инфраструктурных преобразованиях, — а экономика войдёт в фазу восстановления, благодаря чему Демократическая партия подойдёт к промежуточным выборам в крайне сильном положении. «Я ещё ни разу в жизни не был настолько преисполнен оптимизма, — а я ведь оптимизм в целом никогда не проявляю», — цитирует чиновника канал.

В плане внешней политики Байден вскоре начнёт своё первое зарубежное турне, в рамках которого он 16 июня в Женеве проведёт переговоры с Владимиром Путиным, напоминает корреспондент NBC. Американский лидер заявлял, что хочет добиться «стабильных и предсказуемых отношений» с Россией и сотрудничать с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ядерную безопасность и борьбу против климатических изменений. «Встречу с президентом России мы воспринимаем не как компенсацию за что-то. Мы воспринимаем её как важнейший элемент обеспечения интересов Америки, — заявила 25 мая Джен Псаки. — Президент Байден проведёт встречу с Владимиром Путиным не вопреки разногласиям между нашими странами, а благодаря им. Это — возможность высказать обеспокоенность теми проблемами, которые у нас её вызывают, а также, повторюсь, сделать шаг к более стабильным и предсказуемым отношениям с российским правительством».

Между тем, саммит между президентами будет проходить всего через несколько недель после того, как «исследователи сообщили о том, что базирующаяся в России организация запустила очередную кампанию, направленную на правительственные учреждения, аналитические центры и НПО в США», подчёркивает журналист NBC. «Давая Путину такую высокую платформу, администрация рискует ещё сильнее поднять его статус на международной арене, а также укрепить его внутренний рейтинг, который подпитает престижность саммита», — предупреждает автор. Впрочем, по данным NBC, в Белом доме пересматривать дату встречи не планируют.

До переговоров с Путиным Байден встретится с лидерами стран «Большой семёрки» в Великобритании, а также примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, предприняв таким образом попытку «перезагрузить» отношения Америки с союзниками после четырёхлетнего президентства Трампа, говорится в материале NBC. Предшественник нынешнего президента США постоянно конфликтовал с «Большой семёркой» по самым разным вопросам — начиная с пошлин и заканчивая изменениям климата, — а к тому же позволял себе на международных мероприятиях откровенную «театральщину»: к примеру, он покинул один из саммитов «семёрки» до его завершения, отправившись на встречу с северокорейским диктатором Кимом Чен Ыном, а «на выходе» ещё и жёстко раскритиковал премьер-министра Канады в «Твиттере», отмечает автор материала.

Как полагает журналист, Байден пытается противопоставить курсу Трампа под девизом «Первым делом — Америка» свою собственную доктрину «Америка вернулась», заново укрепляя традиционные альянсы Вашингтона — в частности, президент вернул США в Парижское соглашение по климату. Его встречи в Европе станут для него первой серьёзной возможностью подготовить почву для проведения собственного внешнеполитического курса и убедить своих коллег, что США снова могут стать для них надёжным партнёром. Ну а с первого выхода Байдена на международную арену в этом месяце начнётся трёхмесячный период, который, вероятно, станет определяющим для ближайшей трёхлетки его президентства, подытоживает корреспондент NBC.