Express: «выгодна Китаю и России, но не нам» — в Британии раскритиковали налоговую инициативу Байдена

Предложение о 21-процентной налоговой ставке, с которым выступил Белый дом, не вызвало особого энтузиазма в Соединённом Королевстве, пишет Daily Express. В интервью изданию профессор социологии Кентского университета Фрэнк Фуреди предположил, что эта инициатива американского президента навредит ряду европейских стран, а её главным выгодоприобретателями станут Москва и Пекин.

Американский президент настаивает на введении 21-процентной ставки в рамках плана по борьбе с уклонением от уплаты налогов транснациональными компаниями, такими как Amazon. По словам представителя администрации Байдена, эта инициатива является «важным моментом, чтобы продемонстрировать, что Соединённые Штаты и другие демократические страны могут принести пользу людям», пишет Daily Express.

Однако предложение Белого дома вызвало неоднозначную реакцию. Если Франция, Италия и Германия поддержали идею, то Британия заявила, что не «будет торопиться». Министр финансов страны Риши Сунак заявил, что 21-процентный налог для бизнеса оказался выше, чем обсуждалось ранее, но добавил, что открыт к диалогу с Вашингтоном.

Между тем существует предположение, что в первую очередь от налоговых планов Байдена выиграют Китай и Россия. Такое мнение в интервью Daily Express высказал профессор социологии Кентского университета Фрэнк Фуреди.

«(В налоговом предложении Белого дома. — ИноТВ) существуют преимущества для администрации Байдена, но не для Европы или таких стран, как Венгрия, Ирландия и Сингапур с низкими налоговыми ставками. Они полностью зависят от привлечения иностранного капитала, а эта инициатива их ослабит», — заявил эксперт.

«Если предложения Байдена будут приняты, главными бенефициарами станут Китай и Россия. Они не согласятся с этой инициативой, но сохранят низкие ставки корпоративного налога», — отметил он.

Фуреди добавил, что предлагаемый налог на корпорации создаст «особые проблемы» для недавно вышедшей из Евросоюза Британии. Он также обвинил Байдена в «посягательстве на выработку политического курса» Лондона.

«Мы должны помнить, что суверенное государство должно иметь контроль над таким очень важным элементом, как его налоговая политика. И мы не должны отказываться от неё после брексита», — пояснил профессор.

«Его (Байдена. — ИноТВ) не особо заботят наши приоритеты. Я думаю, что на самом деле он продвигает экономическую политику, при которой весь мир должен субсидировать его экономическую программу», — подчеркнул Фуреди.