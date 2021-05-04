Times: Байден разделил американское общество пополам своим «планом спасения»

Мнение американцев относительно огромных бюджетных трат на социальные проекты, которые предложил Джо Байден, разделилось на две почти равные половины. 52% жителей США поддержали инициативу президента, которая повлечёт за собой повышение налогов, а 47% выступили категорически против, пишет The Times со ссылкой на новое исследование.

Мнение американцев относительно предложенного президентом Джо Байденом «плана спасения» страны в размере $4,1 трлн. разделилось почти поровну. Об этом свидетельствует новый опрос общественного мнения, проведённый компанией Ipsos и телеканалом ABC News, пишет The Times.

Согласно исследованию, 52% жителей США поддерживают большие бюджетные расходы, которые должны обеспечиться повышением налогов. Но 47% выступили против увеличения поборов, «даже если это приведёт к прекращению трат на восстановление экономики».

При этом почти две трети респондентов заявили, что с оптимизмом смотрят на «развитие ситуации» в следующие 12 месяцев. Этот показатель стал самым высоким за более чем 15 лет, обращает внимание издание.

Байден предлагает потратить $2,3 трлн. на создание новых рабочих мест, инфраструктурные проекты и внедрение чистой энергетики. Кроме того, $1,8 трлн. составляет так называемый «семейный пакет», который среди прочего включает два года бесплатного обучения в колледже и налоговые льготы по уходу за детьми.

На следующей неделе 78-летний президент, который путешествует по штатам и отстаивает своё предложение на публичных выступлениях, планирует провести переговоры с республиканцами в Вашингтоне в надежде добиться компромисса по бюджету. Демократы имеют достаточное количество голосов в расколотом конгрессе, чтобы принять многие из предлагаемых Байденом мер, но такой подход рискует усилить политические разногласия в стране, отмечает The Times.

Между тем накануне лидер сенатского меньшинства Митч Макконел уже категорически отверг планы Байдена по расходам. По его словам, предложение демократов получит «нулевую» поддержку от республиканцев.

Сенатор-республиканец от Западной Вирджинии Шелли Мур Капито выступила с альтернативным планом в размере $568 млрд. Она уделяет основное внимание дорогам, транспортным системам и широкополосной связи, но избегает социальных задач, как и предложений Байдена о «зелёной» энергетике и реконструкции зданий.

«Я думаю, что существует множество творческих решений, не связанных с повышением налогов. Я лично не хочу, чтобы налоги росли», — заявила сенатор в недавнем интервью.

При этом сам Байден настаивает, что повышение налогов затронет, в первую очередь, крупные компании. По его словам, 50 корпораций с доходом более $40 млрд., которые «ни цента» не внесли в государственную казну, должны «заплатить свою справедливую долю», напоминает The Times.