Джулиани: меня хотят посадить в тюрьму за доказательства коррупции Байденов

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассказал Fox News об обстоятельствах обыска, во время которого ФБР изъяло у него все электронные носители информации, кроме копии жёсткого диска Хантера Байдена. Джулиани заявил, что его пытаются посадить за разоблачение коррупции Байденов на Украине. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, американские демократы получают от Киева огромные деньги, и именно этим объясняется их «истерия» по поводу России.

Я просто хочу внести полную ясность для себя и для наших зрителей: что говорит Министерство юстиции, что именно они расследуют? Мы читали, что это нарушение Закона о регистрации иностранных агентов. Есть ли здесь ещё что-то? Что они сказали вам по поводу предмета расследования?



РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, личный адвокат Дональда Трампа: Они ничего мне не говорили. Два года они не хотели объяснять мне, что они ищут. Мы связывались с ними пять или шесть раз: «Расскажите нам, что вы расследуете, мы придём и поговорим об этом». «Нет, просто приходите и побеседуйте с нами, расскажите нам всё про свою жизнь». Это же нелепо! И ко мне, адвокату, приходят с ордером на обыск.



Обыск обосновали тем, что я якобы один раз не зарегистрировался как лицо, представляющее интересы гражданина Украины или украинского чиновника. Но я никогда и не представлял его интересы! Я никогда не представлял интересы гражданина Украины или украинского чиновника перед властями Соединённых Штатов. Я несколько раз от этого отказывался. У меня бывали контракты в странах вроде Украины, но в контрактах было оговорено, что я не буду иметь отношения к лоббированию или представлять интересы иностранной стороны.



Я не занимаюсь этим потому, что я посчитал это слишком компрометирующим. Вот я представляю интересы президента Соединённых Штатов, дело в самом разгаре, и я верю, что он невиновен в том, в чём его обвиняют. Я был полон энтузиазма на этот счёт. Если вы адвокат и вы представляете интересы невиновного, это самая большая ответственность, какая только может быть.



Я был сосредоточен лишь на одном… И я так оскорблён тем, что обо мне говорили. С самого начала я был сосредоточен лишь на одном, Такер: найти доказательства того, что он (Трамп. — ИноТВ) невиновен в сговоре с Россией и в каких-либо ещё неподобающих действиях. А я знал, что он невиновен. Он повёл себя именно так, как должен был повести себя президент с президентом Украины: попросил его расследовать деятельность вице-президента, неоднократно нарушавшего наши законы.



Тридцать лет преступная семья Байденов нарушала наши законы. Вот что на жёстком диске (с копией диска Хантера Байдена. — ИноТВ), который они отвергли. Поэтому они и хотят посадить меня в тюрьму.



Одна из самых больших ироний заключается в том, что Демократическая партия истерит по поводу России отчасти из-за того, что получила столько денег от Украины, которая, конечно же, с давних пор боится России. Им платят за то, чтобы они ненавидели Россию!



Дата выхода в эфир 29 апреля 2021 года.