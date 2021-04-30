Independent: Трамп всерьез задумывается о новой борьбе за президентское кресло

После выступления президента Байдена перед конгрессом его предшественник Дональд Трамп заявил, что «100% думает о том, чтобы снова баллотироваться», и обещал провести успешную избирательную компанию, пишет The Independent со ссылкой на интервью Fox News. Бывший лидер США раскритиковал иммиграционную политику нынешнего главы государства и отметил, что заслуживает больше признательности за борьбу с коронавирусом и начало вакцинации.

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп как никогда ясно заявил журналистам, что собирается баллотироваться в президенты в 2024 году, сообщает The Independent.

Как рассказывает издание, слова экс-главы США стали ответом на выступление Джо Байдена перед Конгрессом в среду, которое ознаменовало его первые 100 дней на посту лидера страны. В своей продолжительной речи нынешний хозяин Белого дома описал первые месяцы президентства как время «кризиса и возможностей», а также провозгласил, что «Америка снова встаёт на ноги». Он подробно остановился на планах по восстановлению экономики после пандемии коронавируса и преодолении чрезвычайной ситуации с климатом.

В статье отмечается, что после выступления президента сенатор от Южной Калифорнии Тим Скотт уже высказал официальную точку зрения Республиканской партии, однако Трамп не стал долго ждать и организовал интервью на своём любимом телеканале Fox News. В беседе с журналисткой Марией Бартиромо он заявил, что «100% думает о том, чтобы снова баллотироваться», и пообещал, что его кампания будет «очень успешной». При этом он призвал своих преданных сторонников «верить» в его «провалившееся», по мнению британской газеты, движение «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).

Бывший президент также объявил себя «отцом вакцины» и подчеркнул, что заслуживает большей признательности за борьбу с коронавирусом в США. Дональд Трамп обвинил Байдена в «разрушении страны» из-за его иммиграционной политики на границе с Мексикой и ошибочно предупредил о том, что из Центральной Америки страну наводняют «убийцы». Кроме того, он неоднократно подчёркивал, что обыск квартиры его бывшего личного адвоката Рудольфа Джулиани федеральными прокурорами был «несправедливым».

При этом самым странным заявлением во время привычно длинного и бессвязного интервью редакция The Independent посчитала слова Дональда Трампа о том, что демократы в конгрессе, похоже, «задыхались» под своими масками во время речи президента. Бывший глава государства особенно отметил средство защиты спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси — по его словам, это одна из самых больших масок, какие он когда-либо видел.