Байден: мы не стремимся к эскалации, но действия России будут иметь последствия

В отношениях с Россией США не стремятся к эскалации, — об этом, как передаёт CNN, заявил американский президент Джо Байден, выступая с речью в конгрессе. При этом он также предупредил, что действия Москвы будут иметь последствия. Глава Белого дома напомнил, что он уже ответил «прямо и пропорционально» на «вмешательство России» в американские выборы, а также на её кибератаки.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Что касается России, я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы и не стремимся к эск.. экала… экс… — извините — к эскалации, однако их действия будут иметь последствия, если окажется, что они действительно имели место. Так и оказалось.
Я ответил прямо и пропорционально на вмешательство России в наши выборы и на кибератаки на наше правительство и бизнес. Они сделали и то, и другое. Я говорил им, что мы ответим, и мы ответили.
Мы также можем сотрудничать, когда это в наших обоюдных интересах. Мы поступили так, когда продлили договор СНВ-III по ядерным вооружениям. И мы работаем над тем, чтобы сделать это в сфере изменения климата. Но он понимает, что мы ответим.
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