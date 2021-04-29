Politico: США создадут центр по борьбе со «злонамеренным» иностранным влиянием

В самое ближайшее время управление директора Национальной разведки США Эврил Хейнс планирует создать центр по борьбе с враждебным иностранным вмешательством. Среди прочего в поле зрения новой организации должны попасть «злонамеренные действия» со стороны России, Ирана, Северной Кореи и Китая, сообщает Politico.

В США началась работа по созданию центра по борьбе с враждебным иностранным вмешательством. Инициатива возникла после многочисленных экспертных оценок, согласно которым Россия и другие страны «пытались повлиять на выборы и посеять хаос среди американского народа», пишет Politico.

Формированием структуры займётся управление директора Национальной разведки. Новая организация необходима «в свете меняющихся угроз, для поддержки развивающейся политики и растущих требований конгресса», отмечает издание со ссылкой на осведомлённый источник.

Центр будет получать от различных правительственных учреждений все разведданные, связанные с иностранным вмешательством, давать им оценку и предупреждать о них власти. Среди прочего в его поле зрения попадут «злонамеренные действия» России, Ирана, Северной Кореи и Китая, подчёркивается в статье.

По словам источника Politico, директор Национальной разведки Эврил Хейнс поддержала создание центра сразу после вступления в должность в январе. Давая показания перед комитетом по разведке палаты представителей в начале этого месяца, она признала, что работа над структурой началась, и назвала усилия по пресечению иностранного влияния «невероятно важным вопросом».

Член комитета по разведке палаты представителей сообщил изданию, что на рассмотрение Хейнс были представлены несколько возможных вариантов будущего центра. Но, по его словам, исследования по наиболее эффективному устройству и размеру организации всё ещё находятся в стадии разработки.

Чиновник заявил, что управление директора Национальной разведки «рассчитывает сформировать центр как можно скорее», но отказался называть приблизительные сроки. Кроме того, остаётся неясным, каким в конечном итоге окажется бюджет новой структуры.

В прошлом месяце разведсообщество США опубликовало отчёт, в котором содержалась «наиболее полная оценка» иностранного вмешательства в выборы 2020 года. В документе утверждалось, что российский президент Владимир Путин «санкционировал попытки по дискредитации кандидатуры Джо Байдена и организовал операции по оказанию влияния на людей, близких к президенту Дональду Трампу».

По версии авторов доклада, другие страны, в том числе Иран, тоже пытались повлиять на американские выборы. Китай изучал возможности вмешательства, но так и не осуществил их полностью, напоминает Politico.