Главред: вмешательства в выборы в США продолжатся, какими бы карами Америка ни грозила
Последние два избирательных цикла в США выявили новый феномен, который если раньше и присутствовал, то в незначительных размерах. Как считает политический эксперт Андрей Головачёв, это масштабное вмешательство в выборы в Америке со стороны различных стран, в числе которых есть даже Украина, как бы смешно это ни звучало.
«Без преувеличения можно сказать, что выборы в США превратились в общепланетарные выборы. Почему вдруг все стали вмешиваться в выборы в Америке? Начнём с того, что если явление приобрело массовый характер, то, значит, оно имеет объективные причины. То есть не зависит от воли конкретного политика, а будет иметь место всегда, независимо от того, будут ли у власти Си Дзиньпин и Путин или нет. Вмешательство всё равно будет», — пишет эксперт в статье для портала «Главред».
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