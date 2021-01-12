Washington Times: США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы

04:55
Власти Китая за сутки выявили 115 новых случаев коронавируса
Власти Китая выявили за минувшие сутки 115 новых случаев инфицирования коронавирусом.
04:40
Мадуро: «Спутник V» прибудет в Венесуэлу в скором времени
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ожидает скорого прибытия российской вакцины «Спутник V» в страну.
04:24
Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $57 долларов за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.
04:06
Пенс выступил против отстранения Трампа от власти
Вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранять американского лидера Дональда Трампа от власти, как от него требовали представители демократов.
03:46
В России разработана гермокамера для испытаний приборов в космосе
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» получила патент на экспериментально-испытательную установку для испытаний приборов и устройств в космических условиях.
03:32
В Екатеринбурге потушили огонь на складе вторсырья
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе вторсырья в Екатеринбурге.
03:10
Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском посёлке Тей
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в посёлке Тей в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.
02:57
Демократы считают, что обвинения Трампу отвечают критериям импичмента
Обвинения представленные в резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа отвечают критериям тяжких преступлений и правонарушений.
02:43
США будут требовать от прилетающих отрицательный тест на COVID-19
США с 26 января будут требовать от всех прилетающих в страну авиапассажиров предоставлять отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.
02:23
СК на Камчатке возбудил дело после обрушения глыбы льда на туристов
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения ледяной глыбы на Вилючинском водопаде на Камчатке, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали.
02:07
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Греции.
01:58
«Атлетико» победил «Севилью» в перенесённом матче Примеры
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Севильей» в перенесённом матче первого тура испанской Примеры.
01:50
«Милан» по пенальти победил «Торино» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» одержал победу над «Торино» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
01:42
«Манчестер Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу АПЛ впервые с 2017 года
«Манчестер Юнайтед» впервые с сезона-2017/18 вышел на первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
01:39
Более 1,2 млн вакцин от коронавируса получили жители ОАЭ
Принц столичного эмирата Абу-Даби, фактический правитель Эмиратов Мухаммед бен Заид сообщил, что медики ОАЭ сделали более 1,2 млн прививок от коронавируса подданным ОАЭ и проживающим в стране иностранцам.
01:18
МЮ победил «Бернли» и поднялся на первое место в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Бернли» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
01:17
МИД Германии предупредил об угрозе насильственных протестов в США
МИД Германии предупредил граждан страны об угрозе насильственных протестов на всей территории Соединённых Штатов, особенно 20 января, в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.
01:06
В Бразилии за сутки зафиксировали свыше 62 тысяч случаев COVID-19
Число инфицированных коронавирусом в Бразилии за сутки возросло на 62 025, до 8 195 637, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.
01:00
Сборная США снялась с ЧМ по гандболу из-за вспышки коронавируса
Международная федерация гандбола (IHF) сообщила об изменениях в составе участников предстоящего чемпионата мира 2021 года среди мужских команд.
00:49
«Байер» выбил «Айнтрахт» из Кубка Германии по футболу
Леверкузенский «Байер» одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче второго раунда Кубка Германии по футболу.
00:48
Парламент Словакии одобрил продление режима ЧС до 8 февраля
Депутаты Национального совета (парламента) Словакии большинством голосов во вторник вечером выступили за продление режима чрезвычайной ситуации в республике до 8 февраля включительно.
00:38
СМИ: «Астон Вилла» попросила АПЛ перенести матч с «Эвертоном»
Бирмингемский футбольной клуб «Астон Вилла» обратился в Английскую премьер-лигу (АПЛ) с запросом о переносе матча 19-го тура с ливерпульским «Эвертоном».
00:32
Врач назвал лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19
Доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал лекарства, которые не следует применять при коронавирусной инфекции.
00:30
НБА ужесточила коронавирусный протокол
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков лиги достигли соглашения по вопросу внесения поправок в протокол по охране здоровья и безопасности во время пандемии коронавируса.
00:16
В Тунисе рассказали о контактах с Россией по вакцине «Спутник V»
Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди сообщил, что страна контактирует с Россией с целью получить партию вакцины от COVID-19 «Спутник V».
00:07
«Айнтрахт» намерен арендовать Йовича у «Реала»
Франкфуртский футбольный клуб «Айнтрахт» намерен арендовать нападающего Луку Йовича у мадридского «Реала».
23:58
ФБР завело более 160 дел после беспорядков в Капитолии
Федеральное бюро расследований (ФБР) завело более 160 дел после вторжения сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Капитолий. Об этом сообщил журналистам представитель ФБР Стивен Де'Антуоно.
23:45
ЦСКА разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
23:42
Трамп оценил возможность его отстранения по 25-й поправке
Действующий американский президент Дональд Трамп, выступая в штате Техас, оценил возможность задействования 25-й поправки к Конституции об отстранении от власти.
23:36
Сноубордистка Надыршина завоевала золото на этапе Кубка мира в Австрии
Россиянка София Надыршина заняла первое место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в австрийском Бад-Гаштайне.
23:27
В офисе Зеленского оценили встречу советников в нормандском формате
Переговоры политических советников в нормандском формате в Берлине были непростыми, но конструктивными, заявил по итогам встречи офис президента Украины Владимира Зеленского.
23:22
Мирзов прокомментировал информацию о возвращении в «Спартак»
Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал информацию о своём возможном досрочном возвращении в московский «Спартак» из аренды.
23:16
«Шеффилд» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ, обыграв «Ньюкасл»
«Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
23:11
Сноубордист Логинов завоевал серебро на этапе КМ в Австрии
Россиянин Дмитрий Логинов занял второе место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в австрийском Бад-Гаштайне.
23:00
НБА перенесла уже третий матч «Бостона» из-за коронавируса
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение о переносе матча регулярного чемпионата между «Бостон Селтикс» и «Орландо Мэджик» из-за вспышки коронавируса.
22:58
Кириенко сообщил о начале конкурса политологов
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко объявил старт конкурса политологов.
22:57
Эксперт прокомментировал сообщения об алгоритме для выявления COVID-19 по кашлю
Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения об алгоритме, способном определить наличие коронавируса по кашлю.
22:56
Эксперт оценил вероятность падения астероида на Землю
Доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский оценил вероятность падения астероида на Землю.
22:54
В МОК прокомментировали намерение Уфы побороться за проведение ОИ-2030
Международный олимпийский комитет (МОК) не осведомлён о намерении Уфы подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.
22:49
Концерт «Иоганн Себастьян Бах и французский романтизм» пройдёт 17 января в Москве
Концерт «Иоганн Себастьян Бах и французский романтизм» пройдёт 17 января в соборе Святых Петра и Павла в Москве.
22:47
Володин рассказал о роли прокуратуры в защите прав и свобод граждан
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о роли прокуратуры в защите прав и свобод граждан.
22:46
Эксперт дал советы по сбережению средств
Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов дал советы по сбережению средств.
22:43
Число отравившихся в дагестанском Буйнакске детей превысило 50
Число детей, отравившихся в дагестанском Буйнакске, стало более 50, сообщила городская администрация.
22:34
«Химки» проиграли «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги
Подмосковные «Химки» потерпели поражение от каталонской «Барселоны» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
22:29
Козак рассказал о встрече политсоветников «нормандской четвёрки»
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о встрече политсоветников «нормандской четвёрки» в Берлине.
22:22
Колокольцев представил личному составу нового главу ГУ МВД по Забайкальскому краю
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового главу ГУ МВД России по Забайкальскому краю Вячеслава Еговцева.
22:21
Психолог рассказал, как пандемия повлияла на приоритеты россиян
Психолог Игорь Козлов рассказал, как пандемия повлияла на приоритеты россиян.
22:21
Судья по фигурному катанию высказался о критике судейства на чемпионате России
Секретарь коллегии судей Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Чемоданов высказал мнение о критических высказываниях относительно судейства на чемпионате России в Челябинске.
22:20
Эксперт рассказал о мерах по улучшению ситуации на дорогах России
Начальник сектора отдела эксплуатации центра управления дорожным движением ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» Денис Липаткин рассказал о мерах по улучшению ситуации на дорогах России.
22:20
Друг Фёдора Конюхова рассказал о состоянии здоровья путешественника
Руководитель экспедиционного штаба Сергей Сергеев рассказал о состоянии здоровья путешественника Фёдора Конюхова.