SRF: спичрайтеры ошиблись — в Швейцарии ответили на слова Байдена о «налоговом оазисе»

В своей речи в сотый день на посту президента США Джо Байден назвал Швейцарию «налоговым оазисом», поставив в один ряд с Бермудскими и Каймановыми островами, сообщает SRF. Этот «вербальный удар в спину» парировал швейцарский министр финансов. По его словам, спичрайтерам главы Белого дома стоило бы лучше разбираться в фактах.

В своей речи Байден также упомянул Швейцарию, однако не в положительном ключе. Байден назвал Швейцарию «налоговым оазисом». Вербальный удар в спину, который министр финансов Уэли Маурер тут же парировал. Репортаж Кето Шумахера.

Швейцария. Она притягивает деньги и инвестиции, а также критику. В своём выступлении в сотый день правления американский президент осудил налоговую политику Швейцарии.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Многие предприятия уходят от уплаты налогов в налоговых оазисах в Швейцарии, на Бермудских или Каймановых островах. Они извлекают выгоду из лазеек в налоговом законодательстве и от перемещения рабочих мест и доходов за океан.

Швейцария — «налоговый оазис»? В Берне критику США не понимают, как и критику американского министра финансов в начале месяца.

УЭЛИ МАУРЕР, министр финансов Швейцарии: Меня это немного удивило, ведь Швейцария — это страна, которая полностью выполняет все международные обязательства. Она очень прозрачна. Это известно и подтверждено. Спичрайтерам президента Байдена стоило бы лучше разбираться в фактах. И я, конечно же, скажу об этом при встрече своей (американской. — ИноТВ) коллеге.

И действительно, в последние годы швейцарские политики пересмотрели налоги для предприятий, отменили налоговые привилегии. И по сравнению с Каймановыми и Бермудскими островами, Швейцария лучше соблюдает правила. Не справедливо ставить её в один ряд с ними, но…

КУРТ ШМИДХЕЙНИ, профессор экономики в Базельском университете: В ходе этой налоговой реформы кантоны сильно снизили обычные налоги. Швейцария стала ещё привлекательнее, чем раньше. Таким образом для больших стран с высокими налогами, например, США, Германии и Франции, проблема никуда не делась.

Возможное решение: налоговая реформа Организации экономического сотрудничества и развития с установкой минимальной международной налоговой ставки, что и предлагают США. Так что очевидно, что давление на швейцарскую налоговую систему не прекратится.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2021 года.