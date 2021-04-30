Hill: Помпео о речи Байдена в конгрессе — «успешно изложил радикальную социалистическую повестку»

Экс-глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в ходе своего выступления в конгрессе президент США Джо Байден «успешно изложил радикальную социалистическую повестку», пишет The Hill. По словам бывшего госсекретаря, речь главы Белого дома должна вызвать беспокойство у всех свободолюбивых американцев.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал первое выступление президента Джо Байдена перед обеими палатами конгресса, назвав предлагаемые им политические шаги «радикальной, социалистической повесткой», сообщает The Hill.
«Между тем президент Байден успешно изложил радикальную социалистическую повестку на ближайшие четыре года. Это должно вызвать беспокойство у каждого свободолюбивого американца», — написал он в Twitter.
В своём выступлении Байден призвал конгресс принять меры по ряду вопросов, в том числе по закону об американских семьях, который обеспечит бесплатное обучение в общественных колледжах, бесплатное дошкольное образование и расширенный доступ к недорогим услугам по уходу за детьми.
Он также призвал провести реформы по таким вопросам, как иммиграция, проверка анкетных данных при приобретении оружия, климатический кризис, корпоративные налоги и цены на лекарства.
Кроме того, президент США выступил в поддержку своего же предложения о повышении налогов, которое затронет американских граждан, зарабатывающих более $400 тыс. долларов в год. Он призвал самых богатых американцев «заплатить свою справедливую долю».
Помпео, который в последнее время подогревал слухи о его возможном участии в президентских выборах 2024 года, резко раскритиковал политические инициативы, упомянутые Байденом в его речи.
«Почти каждый политический шаг, предложенный президентом Байденом сегодня вечером, подразумевает расширение властных структур и повышение налогов, — отметил экс-глава Госдепа. — Это ничего не меняет, но вредит американскому рабочему».
Байден в ходе своего выступления также призвал американцев к единству, предупредив, что другие страны могут одолеть США в конкурентной борьбе XXI века. Помпео также не согласился с этим заявлением главы Белого дома.
«Президент Байден говорит, что он хочет «сделать так, чтобы мы победили в конкурентной борьбе XXI века», — написал Помпео. — Позвольте мне сказать вам — низкопоклонство перед Китаем гарантирует, что мы проиграем в этой конкуренции. Мы должны быть жёсткими, а не слабыми».
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказал мнение о поведении форварда омского «Авангарда» Сергея Толчинского после победы над московским ЦСКА в шестом матче серии финала плей-офф КХЛ — Кубка Гагарина.
Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, поделился ожиданиями от предстоящего матча своего подопечного за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Пианист, народный артист России Денис Мацуев заявил, что намерен подготовить несколько вариантов исполнения фрагмента Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который заменит гимн России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Шестикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина рассказала, что организаторы финального матча чемпионата мира 2021 года в Польше с полячкой Натальей Садовской принесли свои извинения за инцидент с российским флагом.
В Тверской области почтили память воинов Красной армии, погибших в боях Великой Отечественной войны. Траурной церемонией завершилась международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», проведённая в рамках «Вахты памяти».
В III—IV кварталах 2020 года 40% финансовых организаций в России заметили активизацию кибератак по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из результатов опроса Qrator Labs среди представителей 45 крупных банков.
В Белграде открылся Русский балканский центр, который будет работать над сближением научных кругов и общественности двух стран. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая на мероприятии, заявила, что Сербию пытаются «вовлечь в обезумевшую карусель «новой этики». Она выразила готовность помочь стране остаться вместе со «здоровыми людьми».
Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает на завершение процедуры последовательной экспертизы регулятором ЕС регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до конца июня, сообщила директор направления здравоохранения РФПИ Нина Канделаки.
Россияне в I квартале 2021 года стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит или рассрочку. За февраль — март объём таких платежей увеличился на 38%, говорится в исследовании, проведённом аналитиками компании ЮKassa.