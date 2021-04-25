Помпео: Вашингтон в ущерб внешней политике занялся климатом — и это не принесёт США ничего хорошего

Администрация президента США Джо Байдена совершила серьёзную ошибку, сделав одним из главных пунктов своей внешнеполитической повестки налаживание международного сотрудничества в плане борьбы с изменениями климата, заявил в эфире Fox News экс-глава американского Госдепа Майк Помпео. По мнению Помпео, минувший климатический саммит, проведённый по инициативе Америки, показал, что команда Байдена ради климата готова даже закрывать глаза на различные внешнеполитические угрозы — и это, в частности, было видно на примере России.

Президент Джо Байден прямо сейчас принимает участие в виртуальном саммите по климату, из Белого дома — вместе с лидерами стран, которые США считают потенциальными угрозами для безопасности. Как же воспримут такой посыл наши союзники?

С нами на связи — бывший госсекретарь США и внештатный обозреватель Fox News Майк Помпео. Доброе утро, господин Помпео, привествуем вас в нашем эфире!

МАЙК ПОМПЕО, бывший государственный секретарь США: Доброе утро, Билл! Очень приятно вас видеть.

Вот какой твит опубликовал сейчас президент: «Америка вернулась. Мы вернулись в Парижское соглашение и готовы повести мир за собой на борьбу с климатическим кризисом. Поехали!». Насколько актуальной и безотлагательной, на ваш взгляд, является на данный момент проблема климата?

МАЙК ПОМПЕО: За то, чтобы воздух и питьевая вода были чистыми, выступают все, но помещать климатические изменения на первое место в списке угроз, стоящих перед США — это серьёзнейшая ошибка. Угроза от Коммунистической партии Китая — а они уже здесь, на нашей территории, у них огромные вооружённые силы, и они проникли в нашу инфраструктуру — значительно превосходит по важности те риски, которые климатические изменения создают для США. Я могу назвать полдюжины других вызовов — и, в частности, кризис, который сейчас разворачивается на наших южных рубежах — которые являются значительно более актуальными по сравнению с климатом.

А кроме того, Билл, когда я наблюдаю за всеми этими саммитами и слышу звучащие там обещания, все эти пустые слова, я понимаю, что единственная страна, которая, вероятно, будет свои обещания выполнять — это США. Нас будут держать за простофиль, ведь мы будем достигать своих целей в плане борьбы против климатических изменений за счёт простых американцев, а остальные страны будут посмеиваться с нами, сами при этом заявляя: «У нас как-то сложновато и дороговато всё вышло, и мы своих целей не достигли — ну, быть может, лет в следующем десятилетии мы вас нагоним, а может и позже». Всё это — глупые инициативы, которые США только навредят

Вчера на саммите выступил Путин, а также Си, появление которого на этом мероприятии, где он возглавил китайскую делегацию, стало, по некоторым данным, неожиданностью. Он сделал вот такое заявление — и я даже не знаю, что эти слова значат: «Защищать окружающую среду — значит защищать производительность труда, а укреплять окружающую среду — значит укреплять производительность труда, вот и всё». Вы понимаете, что это всё означает?

МАЙК ПОМПЕО: Нет, Билл, не понимаю. Но выступлений Си Цзиньпина я выслушал немало, и даже с ним однажды встретился лично — и вот, что я могу сказать наверняка: что бы он ни задумывал, речь идёт отнюдь не о таком решении, которое будет выгодно и для Китая, и для США. Речь здесь идёт о попытке укрепить власть и влияние Компартии Китая, навредить Соединённым Штатам и добиться гегемонии Пекина в мире. Си собирается договориться по климату не ради США и, откровенно говоря, даже не ради собственного народа: в Китае правит авторитарный режим с марксистко-ленинистским подходом к экономике, и у него есть большие планы, направленные на то, чтобы сместить США с позиции ведущей мировой сверхдержавы.

Когда вы вошли в состав президентской администрации Дональда Трампа, одной из главных проблем была Северная Корея — думаю, мы можем это признать, да и президент Обама, как мне кажется, тоже бы это признал. А теперь у нас и Россия с Украиной, и Китай с Тайванем, и Иран с ядерной сделкой, и кто знает, что там ещё есть. Какой из этих вызовов, на ваш взгляд, является наиболее важным как для всей нашей страны, так и для нынешней администрации?

МАЙК ПОМПЕО: Северная Корея по-прежнему остаётся проблемой. События, происходящие сейчас в Вене — переговоры между США и остальными пятью странами, Китаем, Россией, Ираном, Францией и Великобританией — создают реальные риски как для Соединённых Штатов, так и для наших друзей как в арабских государствах, так и в Израиле, а они, между прочим, ведь присоединились к Авраамическому соглашению, которое установило мир на Ближнем Востоке. Сама мысль о том, что мы можем отменить признание террористическим одного из главных государств-спонсоров терроризма, просто в голове не укладывается — это создаёт опасность для наших солдат, моряков, авиаторов и морпехов как по всему миру, так и здесь, на нашей территории. Ну а о России мы уже говорили.

На мой взгляд, всё это — признак того, что модель сдерживания администрации Трампа, которую мы создали, сделав главным пунктом нашей повестки в плане нацбезопаности принцип «Первым делом Америка», была правильной, а показывая слабость и отсутствие решимости, мы лишь навлекаем на себя подобные силовые шаги со стороны наших противников по всему миру.

Вы в самом начале упомянули о наших союзниках — и у меня возник вопрос: насколько вообще уместным было выступление на саммите Путина, если вспомнить, что Россия сейчас, возможно, находится на пороге ещё одного нападения на Украину, а то и войны с ней?

МАЙК ПОМПЕО: О, это вообще нечто — ведь когда мы проводили встречи с россиянами, если мы не вспоминали на них все прегрешения Путина, леваки нас просто разрывали в клочья.

Ну а вчера прошло какое-то «позитивное» мероприятие, на котором Путин наделал пустых обещаний о том, что он будет делать с окружающей средой в России. Но Россия — это же нефтедобывающая страна, единственный серьёзный источник дохода для которой — это ископаемые углеводороды. Всерьёз считать, что она от них откажется — это какое-то безумие!

А между тем, различные вопросы к Москве — включая заключение в тюрьму Навального, события в Юго-Восточной Украине и на украинской границе и угрозы, которые Россия создаёт для сирийского народа и вообще по всему миру — на саммите не поднимались. Почему-то в администрации думают, что этот жизнеутверждающий момент в плане борьбы с климатическими изменениями всё вышеперечисленное перевешивает, а такая политика ничего хорошего Америке не принесёт.

Да, список длинный. Спасибо, что сегодня у нас выступили — приятно было вас снова видеть. С нами был Майк Помпео. Спасибо вам.

МАЙК ПОМПЕО: И вам спасибо, Билл.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2021 года.