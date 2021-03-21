Помпео: Путин чувствует, что администрация Байдена очень слаба

Для США очень опасна слабость администрации президента Джо Байдена, так как российский лидер Владимир Путин её чувствует, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News. По словам Помпео, Путин не мог вести себя так, как позволяет себе при Байдене, во время пребывания у власти администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Давайте вернёмся ко вчерашним событиям. В моём понимании Владимир Путин нанёс серьёзный удар по Джо Байдену, по сути заявив: отлично, хотите называть меня «убийцей», давайте обсудим это завтра, и да, надеюсь, вы чувствуете себя лучше. Это то, как ситуацию вижу я, как это понимаете вы?

МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США: Шон, невозможно представить, что нечто подобное произошло бы во время пребывания у власти Трампа и нашей администрации. Кажется невозможным, что Путин повёл бы себя таким образом.

В России поняли, что когда мы можем, мы найдём области, в которых могли бы сотрудничать. Но если мы не могли, когда их поведение было несовместимо с защитой Америки, мы предпринимали реальные действия, предоставляли системы обороны Украине или бросали им вызов за нарушения, совершаемые ими по всему миру. Они завладели Крымом* при администрации Обамы, похоже, что администрация Байдена также будет очень слабой. Мне кажется, Владимир Путин это чувствует. Это очень опасно для США.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

Дата выхода в эфир 20 марта 2021 года.