Fox News Оригинал

Помпео: Путин чувствует, что администрация Байдена очень слаба

Материал представлен в переводе ИноТВ
Для США очень опасна слабость администрации президента Джо Байдена, так как российский лидер Владимир Путин её чувствует, заявил бывший госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News. По словам Помпео, Путин не мог вести себя так, как позволяет себе при Байдене, во время пребывания у власти администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Давайте вернёмся ко вчерашним событиям. В моём понимании Владимир Путин нанёс серьёзный удар по Джо Байдену, по сути заявив: отлично, хотите называть меня «убийцей», давайте обсудим это завтра, и да, надеюсь, вы чувствуете себя лучше. Это то, как ситуацию вижу я, как это понимаете вы? 

МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США: Шон, невозможно представить, что нечто подобное произошло бы во время пребывания у власти Трампа и нашей администрации. Кажется невозможным, что Путин повёл бы себя таким образом.
 
В России поняли, что когда мы можем, мы найдём области, в которых могли бы сотрудничать. Но если мы не могли, когда их поведение было несовместимо с защитой Америки, мы предпринимали реальные действия, предоставляли системы обороны Украине или бросали им вызов за нарушения, совершаемые ими по всему миру. Они завладели Крымом* при администрации Обамы, похоже, что администрация Байдена также будет очень слабой. Мне кажется, Владимир Путин это чувствует. Это очень опасно для США.
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
 
Дата выхода в эфир 20 марта 2021 года.
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источник
Fox News США Северная Америка
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