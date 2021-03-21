Помпео: Путин чувствует, что администрация Байдена очень слаба
Давайте вернёмся ко вчерашним событиям. В моём понимании Владимир Путин нанёс серьёзный удар по Джо Байдену, по сути заявив: отлично, хотите называть меня «убийцей», давайте обсудим это завтра, и да, надеюсь, вы чувствуете себя лучше. Это то, как ситуацию вижу я, как это понимаете вы?
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