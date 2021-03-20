Bild: Байден и Путин продолжат диалог, но «приятельства», как с Трампом, уже не будет

За неполные два месяца правления Джо Байдена отношения США и России уже успели упасть до низшей точки, пишет Bild. По мнению политолога Мартина Бьялецки, Байден хочет показать свой контраст с Дональдом Трампом, обходившимся с Владимиром Путиным по «приятельски». При этом до серьёзного кризиса в отношении двух стран не дойдёт: более того, США могут пересмотреть свою неудачную санкционную политику, толкающую Россию в сторону Китая.

Не прошло и двух месяцев с момента начала президентства Джо Байдена, а российско-американские отношения уже дошли до низшей точки, пишет Bild. Американский ответ косвенно назвал своего коллегу убийцей: Путин в ответ заявил, что Байден проецирует на других то, что видит в себе. Кроме того, Россия отозвала своего посла в США в Москву для консультаций.

Издание задаётся вопросом, не ожидает ли нас новый ледниковый период между США и Россией? По мнению эксперта немецкого общества внешней политики (DGAP) Мартина Бьялецки, Байден намерен как можно сильнее контрастировать со своим предшественником Дональдом Трампом. Он отмечает, что диалог лидеров США и России будет протекать в дипломатическом и политическом формате, но уже без прежнего «приятельства».

Бьялецки ожидает, что российско-американские отношения ждёт дальнейшее похолодание, но до реального кризиса дело не дойдёт. Эксперт отмечает, что Москве нужно приготовиться к более жёсткому курсу со стороны Вашингтона, но при этом диалог по важным для обеих сторон вопросам будет продолжен.

По словам Бьялецки, Россия остаётся «важной и опасной», но совсем не соответствует статусу супердержавы. Следовательно, самым главным противостоянием последующих лет станет не американо-российское, а американо-китайское противостояние. С Бьялецки согласен эксперт по США из Боннского университета Йозеф Брамль, отмечающий, что Вашингтон рассматривает КНР в качестве своего главного соперника. В этой связи США придётся пересмотреть свою позицию в отношении России, считает Брамль: «В данной геостратегической ситуации, лица принимающие решения в США рано или поздно подправят свою неудачную санкционную политику, поскольку она всё активнее толкает Россию в объятия Китая».