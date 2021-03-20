Ошибка президента: журналист FAZ назвал оскорбление в адрес Путина «глупостью»

Называть российского президента «убийцей» было глупостью и ошибкой, считает корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Райнхард Фезер. Он убеждён, что жёсткая позиция в отношении России необходима, однако оскорбительные слова не только ничем не помогают, но и, напротив, вредят международным отношениям. По его мнению, для США и Европы было бы намного лучше найти согласованную совместную политику в том, что касается России.

Жёсткая позиция в отношении России необходима, однако оскорбительные слова в адрес Владимира Путина только вредят, считает корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Райнхард Фезер. По его мнению, было ошибкой называть российского президента «убийцей».

Даже если есть много причин для того, чтобы считать высказывание нового американского президента Джо Байдена верным по своей сути, произносить это слово было «глупостью», пишет журналист.

Потому что, вне зависимости от того, кто что думает о российском правительстве и президенте, никто не сможет упрекнуть Москву в том, что она раздосадована подобным высказыванием лидера Белого дома. По российским меркам, она до сих пор даже реагировала довольно сдержанно, отмечает Фезер.

С его точки зрения, было бы отрадно, если бы после окончания президентского срока Дональда Трампа в американской внешней политике начали следовать девизу Мишель Обамы: «Когда другие поступают отвратительно, мы в ответ ведём себя достойно». Как утверждает немецкий журналист, дерзость и грубость всякого рода в международных отношениях — характерный признак российской дипломатии, и не нужно пытаться оспаривать её прерогативу на такое поведение.

По мнению автора статьи, в отношениях с Россией необходимо занимать ясную и жёсткую позицию. При этом словесные оскорбления в данной ситуации ничем помочь не могут, убеждён Райнхард Фезер. Во-первых, они создают основу для российской пропаганды, во-вторых, — затрудняют и без того непростой диалог, в том числе в тех сферах, где ещё, вероятно, возможно достичь некоторого уровня взаимопонимания.

В связи с этим журналист Frankfurter Allgemeine в своей статье подчёркивает, что важно, чтобы Соединённые Штаты и Европа нашли в отношении Кремля, а также «других крупных авторитарных вызовов со стороны Пекина» согласованную по существу политику, состоящую из двух элементов. Америке и Европе необходима готовность решительно защищать собственные ценности и интересы и в то же время открытость для диалога, настаивает политический редактор немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.