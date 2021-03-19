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Посольство США в Киеве: Байден сейчас очень занят, но он обязательно позвонит Зеленскому

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В американском посольстве в Киеве заверили журналистов, что телефонное общение президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится. Как рассказал «Украинской правде» пресс-секретарь посольства Дэниэл Лангенкемп, Байден является «преданным другом Украины», однако причиной задержки разговора между лидерами стран является то, что американский президент «сейчас очень сконцентрирован на внутриамериканских вызовах, включая пандемию».
Посольство США в Киеве: Байден сейчас очень занят, но он обязательно позвонит Зеленскому
Reuters

В посольстве Соединённых Штатов Америки убеждены, что телефонное общение президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится. Об этом заявил в комментарии в ответ на запрос «Украинской правды» пресс-секретарь посольства Дэниэл Лангенкемп.

«Этот звонок будет. Мы убеждены в этом», — несколько раз подчеркнул он.

По словам дипломата, президент Байден взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству и в том числе является «преданным другом Украины».
 
«Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания. Госсекретарь Блинкен провёл переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля. Несколько других топ-чиновников также уже контактировали или имеют запланированные переговоры», — отметили в посольстве, напомнив также о заявлениях Белого дома и Госдепа о поддержке Украины, а также о предоставлении Украине транша помощи в сфере безопасности в марте.
 
Комментируя вопрос о возможных условиях телефонного разговора президентов, представитель посольства отметил, что со стороны США таких условий нет.
 
«Украина для нас — партнёр, а в отношениях с партнёрами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз», — говорится в комментарии посольства.
 
Также спикер дал понять, что причиной задержки является то, что «президент Байден сейчас очень сконцентрирован на внутриамериканских вызовах, включая пандемию». 
 
«Но разговор состоится, мы убеждены», — добавил он.
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