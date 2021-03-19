Посольство США в Киеве: Байден сейчас очень занят, но он обязательно позвонит Зеленскому

В американском посольстве в Киеве заверили журналистов, что телефонное общение президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится. Как рассказал «Украинской правде» пресс-секретарь посольства Дэниэл Лангенкемп, Байден является «преданным другом Украины», однако причиной задержки разговора между лидерами стран является то, что американский президент «сейчас очень сконцентрирован на внутриамериканских вызовах, включая пандемию».

В посольстве Соединённых Штатов Америки убеждены, что телефонное общение президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского обязательно состоится. Об этом заявил в комментарии в ответ на запрос «Украинской правды» пресс-секретарь посольства Дэниэл Лангенкемп.

«Этот звонок будет. Мы убеждены в этом», — несколько раз подчеркнул он.

По словам дипломата, президент Байден взял на себя ряд обязательств по международному сотрудничеству и в том числе является «преданным другом Украины».

«Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания. Госсекретарь Блинкен провёл переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля. Несколько других топ-чиновников также уже контактировали или имеют запланированные переговоры», — отметили в посольстве, напомнив также о заявлениях Белого дома и Госдепа о поддержке Украины, а также о предоставлении Украине транша помощи в сфере безопасности в марте.

Комментируя вопрос о возможных условиях телефонного разговора президентов, представитель посольства отметил, что со стороны США таких условий нет.

«Украина для нас — партнёр, а в отношениях с партнёрами мы не выдвигаем требований и нет никаких предпосылок для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз», — говорится в комментарии посольства.

Также спикер дал понять, что причиной задержки является то, что «президент Байден сейчас очень сконцентрирован на внутриамериканских вызовах, включая пандемию».

«Но разговор состоится, мы убеждены», — добавил он.