24 канал: спикер Рады в разговоре с сенатором призвал США заблокировать «Северный поток — 2»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков во время телефонного разговора с американским сенатором Робертом Портманом поблагодарил США за поддержку, а также выразил надежду на совместную работу по противодействию завершению строительства «Северного потока — 2». Как передаёт «Телеканал новин 24», Разумков добавил, что российский газопровод угрожает энергетической безопасности Европы, а также является элементом политического давления.

Украина ценит поддержку США, в частности в конгрессе, а также рассчитывает на совместную работу по противодействию завершению строительства «Северного потока — 2», который угрожает энергетической безопасности Европы. Как сообщает «Телеканал новин 24», об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков после телефонного разговора с американским сенатором Робертом Портманом.

Разумков поблагодарил Штаты за «двухпартийную поддержку, которую мы наблюдаем в конгрессе США», особенно «за поддержку законодательных инициатив, направленных на усиление помощи Украине в сфере безопасности и обороны».

Спикер Рады подчеркнул, что Украина определилась с геополитическим курсом — европейской и евроатлантической интеграцией и благодарна за поддержку США в этом вопросе.

Разумков и Портман также обсудили сотрудничество в энергетической отрасли, в частности, противодействие строительству «Северного потока — 2», поскольку энергетическая безопасность является одним из важных элементов национальной безопасности Украины.

«Украина неоднократно испытывала на себе, как этот экономический проект превращается в элемент давления, элемент влияния не экономического, а политического. Я уверен, что мы должны объединять усилия для блокирования этого процесса», — сказал Разумков.

Спикер Рады также поблагодарил США за санкционную политику в отношении российского газопровода, которую, как надеется Разумков, американцы будут продолжать.