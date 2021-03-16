СТРАНА: Тимошенко заявила, что предложила партии Зеленского создать коалицию

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подтвердила, что ведёт переговоры о коалиции с партией Владимира Зеленского «Слуга народа». Как передаёт «СТРАНА», Тимошенко пояснила, что к такому шагу её подтолкнула тяжёлая ситуация в стране.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подтвердила, что ведёт переговоры о коалиции с партией «Слуга народа». Как пишет «СТРАНА», Тимошенко пояснила, что к такому шагу её подтолкнула тяжёлая ситуация в стране.

«Я сказала, что если президент готов изменить стратегию страны с внешнего бессмысленного управления украинцами на национальную политику, которая будет поднимать целые отрасли, которая заменит полностью всю логику реформирования здравоохранения, если вы готовы изменить стратегию, я готова стать рядом с вами, вся моя команда готова быть рядом», — сказала Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» добавила, что «определённое время переговоры шли».

«Я могу сказать, что моё предложение ради того, чтобы сейчас спасти ситуацию, остаётся у них на столе. Но это их решение — продолжить этот хаос, безумие и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины, её индустриальной мощи и правильной социальной политики», — отметил она.

Как отмечает издание, при этом внутри самих «слуг народа» отрицают возможность коалиции с Тимошенко, так как она вообще им не нужна, поскольку в Раде существует монобольшинство.