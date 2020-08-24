В тяжёлом состоянии, но борется — Euronews о заболевании Тимошенко коронавирусом

03:00 КДК РФС рассмотрит оскорбления Гилерме со стороны фанатов «Спартака» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит эпизод с оскорблением голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

03:00 Тихановская обсудила ситуацию в Белоруссии с замгоссекретаря США Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в ходе встречи с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом заявила о готовности разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти.

03:00 Порошенко назвал стратегической целью России «аншлюс Беларуси» Государственная независимость Белоруссии находится под угрозой, целью России является «захват» этой страны, заявил бывший президент Украины Пётр Порошено.

03:00 Сёмин о травме Баринова: очень жалко, что сезон вот так начался для него Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал тяжёлую травму полузащитника московской команды Дмитрия Баринова.

03:00 Замгоссекретаря США Биган обсудит с Лавровым Белоруссию и дело Уилана Первый замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе визита в Москву намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию в Белоруссии и дело американца Пола Уилана, осуждённого в России на 16 лет за шпионаж.

03:00 Фильм о сахалинской наезднице победил в конкурсе «Красиво.ДВ» Проект «Путь к успеху» оператора Алексея Рыбкина и сахалинской спортсменки Екатерины Архипкиной стал лучшим в номинации «Сила.ДВ» конкурса «Красиво.ДВ».

03:00 Поветкин может провести бой с Усиком Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о возможном бое-реванше россиянина Александра Поветкина с украинцем Александром Усиком.

03:00 Мурзагулов намерен посетить заседание комитета по этике РФС Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал предстоящее рассмотрение его высказываний комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС).

03:00 ВВС Белоруссии прокомментировали инцидент на границе с Литвой Белорусские лётчики во время инцидента на границе с Литвой действовали в своём воздушном пространстве, заявил исполняющий обязанности замкомандующего ВВС Белоруссии Олег Орлов.

03:00 Ликсутов рассказал о мерах безопасности в транспорте в Москве Руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов рассказал о мерах безопасности в транспорте столицы.

03:00 Юран назвал условие своей явки для объяснений в РФС Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран назвал условие своей явки в Российский футбольный союз (РФС) для дачи объяснений по ситуации со своим уходом из клуба.

03:00 Линейки в школах Москвы проведут только для первоклассников Линейки в школах Москвы 1 сентября проведут только для первоклассников, для остальных будут организованы классные часы. Об этом заявили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

03:00 Лукашенко поздравил Зеленского с Днём независимости Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поздравление по случаю Дня независимости Украины. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

03:00 СМИ: «Барселона» не продаст Месси менее чем за €700 млн Испанский футбольный клуб «Барселона» в случае трансфера аргентинского Лионеля Месси будет требовать полной выплаты отступных по его контракту.

03:00 Первый в Севастополе Государственный театр оперы и балета откроется гала-концертами В честь открытия Севастопольского государственного театра оперы и балета 4 и 5 сентября в городе состоятся гала-концерты «Звёзды мирового балета».

03:00 Эксперт рассказала, как подготовить ребёнка к началу учебного года в период пандемии Психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги (ППЛ) Светлана Богданчик объяснила, как снизить у ребёнка тревожность, связанную с карантином и изоляцией, и подготовить его к началу учебного процесса.

03:00 Тихановская выступит на заседании комитета ЕП по ситуации в Белоруссии Комитет по иностранным делам Европейского парламента проведёт во вторник, 25 августа, внеочередное видеозаседание по ситуации в Белоруссии.

03:00 Председатель совета директоров «Уфы» назвал странной реакцию Хачатурянца на его слова Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал высказывания главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца в ответ на его слова о возможном снятии клуба с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Правительство Германии не исключило версию отравления Навального Есть «определённая вероятность» того, что Алексей Навальный мог быть отравлен. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

03:00 В Совфеде прокомментировали идею о выплатах на школьные сборы Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал идею компенсировать семьям сборы детей в школу.

03:00 Власти Москвы подвели итоги работы проекта «Навыки будущего» Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что власти взяли на реализацию более 200 идей с платформы crowd.mos.ru.

03:00 Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.

03:00 Шойгу рассказал о контрактах с предприятиями ОПК Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал, что на форуме «Армия-2020» заключено 39 контрактов с предприятиями ОПК на сумму почти в 1 трлн 160 млрд рублей.

03:00 Баринов: травмы — тоже часть футбола Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов прокомментировал свою тяжёлую травму, полученную в центральном матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

03:00 В России начались государственные испытания ЗРС С-500 В России начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500. Об этом на форуме «Армия-2020» заявил российский вице-премьер Юрий Борисов.

03:00 Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России Безработица является одной из главных проблем в России, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

03:00 В Амурской области девять населённых пунктов остаются подтопленными после дождей В Амурской области после продолжительных дождей, спровоцировавших разлив нескольких рек, остаются подтопленными девять населённых пунктов.

03:00 В «Локомотиве» сообщили, когда Миранчук и Живоглядов восстановятся после травм Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» сообщила о травмах полузащитника Алексея Миранчука и защитника Дмитрия Живоглядова.

03:00 Алексей Учитель рассказал о фильме «Цой» Режиссёр Алексей Учитель рассказал, что премьера его нового фильма «Цой», скорее всего, будет перенесена.

03:00 Лукашенко заявил, что «тёрки на улицах» мешают бороться с COVID-19 Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уличные акции негативно влияют на ситуацию с коронавирусом.

03:00 В КС оппозиции Белоруссии рассказали о численности совета Координационный совет оппозиции Белоруссии в настоящее время насчитывает 600 человек. Об этом, как передаёт ТАСС, в ходе пресс-конференции заявил член президиума совета Павел Латушко.

03:00 Сергей Шойгу рассказал о новинках ОПК Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020», который стартовал 23 августа в подмосковном Алабине.

03:00 СМИ назвали причину потасовки с участием футболиста МЮ Магуайром в Греции Защитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр встал на защиту своей сестры, на которую попытался напасть один из посетителей бара в Греции.

03:00 В правительстве Германии прокомментировали ситуацию с Навальным Правительство Германии призывает дождаться диагноза от врачей клиники «Шарите» в ситуации с госпитализацией Алексея Навального. Об этом в ходе брифинга заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

03:00 Лавров 25 августа проведёт встречу с замгоссекретаря США Биганом Глава МИД России Сергей Лавров намерен принять во вторник, 25 августа, заместителя госсекретаря США Стивена Бигана. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

03:00 Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Федуна, Юрана и Мурзагулова Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана и председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова в начале сентября.

03:00 В Петербурге выпивший этанол ребёнок находится в тяжёлом состоянии В Петербурге девятилетний ребёнок выпил этиловый спирт. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

03:00 В Кремле отреагировали на высылку российского дипломата из Австрии Россия зеркально ответит на высылку своего дипломата из Австрии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 Геркус объяснил свои слова о «Спартаке» Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал свои слова о московском «Спартаке».

03:00 Гендиректор «Сочи» прокомментировал высказывания Попова об уходе из «Ростова» Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход из «Ростова» болгарского полузащитника Ивелина Попова.

03:00 В Москву поступит небольшая партия вакцины от коронавируса Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайшее время небольшой партией поступит в Москву. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

03:00 В Кремле заявили о признаках внешнего вмешательства в дела Белоруссии Москва обеспокоена признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал это неприемлемым и призвал дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы.

03:00 Колоскова возмутило заявление руководителя «Уфы» о возможном снятии с РПЛ Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова председателя совета директоров клуба «Уфа» Ростислава Мурзагулова о возможном снятии команды с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме Российский танк Т-14 «Армата» прошёл испытания в беспилотном режиме. Об этом заявили в пресс-службе компании-разработчика — концерна «Уралвагонзавод».

03:00 В Кремле прокомментировали транспортировку Навального в Германию Решение вопроса о транспортировке Алексея Навального из омской клиники в медучреждение Германии не требовало участия российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

03:00 Глава судейского комитета РФС назвал недопустимыми заявления руководителя «Уфы» Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал слова председателя совета директоров клуба «Уфа» Ростислава Мурзагулова о возможном снятии клуба с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 До конца августа москвичи могут пройти бесплатный онкоскрининг Власти Москвы рассказали, что акция по бесплатному онкоскринингу продлится до 30 августа. Пройти обследование можно в одной из 66 городских поликлиник.

03:00 Онищенко прокомментировал размер студенческих стипендий Первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко прокомментировал возможность повышения стипендий для студентов вузов.

03:00 Правительство вводит льготные условия выдачи кредитов на образование Правительство России установило льготную ставку образовательного кредита на уровне 3% годовых, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.