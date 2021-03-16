Перший незалежний: главный санврач Украины заразился коронавирусом после прививки Covishield

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Как передаёт «Перший незалежний», 2 марта Ляшко сделал себе первую прививку вакциной Covishield, однако это не уберегло его от заражения.

Только что стало известно, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко получил положительный результат ПЦР-теста. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Напомню, 2 марта Ляшко сделал себе первую прививку Covishield, однако это не уберегло его от заражения. Как пояснил врач, он попал в тот период, когда иммунитет от прививки ещё не сформировался.

По его словам, эффективность вакцины после одноразовой стандартной дозы составляет 76 процентов, но проявляться это начинает с 22 по 90 день после прививки.

Дата выхода в эфир 15 марта 2021 года.