Перший незалежний: главный санврач Украины заразился коронавирусом после прививки Covishield

13:20
Открылась регистрация на Красноярский экономический форум
Открылась регистрация на Красноярский экономический форум «Экономика и пандемия: российский взгляд». Даты проведения — с 12 по 16 апреля 2021 года.
13:16
Федерация хоккея России поможет семье погибшего Файзутдинова
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Тимура Файзутдинова, защитника молодёжного хоккейного клуба «Динамо» Санкт-Петербург.
13:16
Россельхознадзор вводит ограничения на поставки яблок из Брестской области
Россельхознадзор вводит с 17 марта временные ограничения на поставки в Россию яблок из Брестской области Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
13:16
В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от коронавируса
Россия категорически против политизации ситуации с вакцинами от коронавируса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
13:03
В РФС прокомментировали инцидент с избиением футболиста в матче ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново»
В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на инцидент с избиением 16-летнего футболиста юношеского состава московского «Локомотива» Максима Шнапцева.
13:00
В Минэнерго России рассказали об уровне добычи нефти в 2020 году
Министр энергетики России Николай Шульгинов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, рассказал об уровне добычи нефти в 2020 году.
12:55
Песков оценил решение властей Крыма о проведении массовых мероприятий
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксёнова о снятии запрета на массовые мероприятия на полуострове в годовщину его воссоединения с Россией.
12:53
Пять человек погибли в посёлке под Тамбовом
Тела пяти человек, погибших, предположительно, от отравления угарным газом, обнаружены в доме под Тамбовом.
12:52
Красовский обратился к главе Роскомнадзора из-за политики YouTube в отношении RT
Журналист Антон Красовский написал главе Роскомнадзора Андрею Липову письмо, в котором призвал его обратить внимание на политику YouTube в отношении RT. В частности, он рассказал о притеснении созданного им совместно с RT документального проекта «Эпидемия».
12:52
В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
У России и Турции есть разногласия по Сирии, но взаимодействие там продолжается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
12:43
СМИ: «Спартак» обратится в РПЛ с просьбой начать матч с «Уралом» с минуты молчания
Московский «Спартак» обратится в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой начать матч 23-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» с минуты молчания в память об ушедшем из жизни отце владельца московского клуба Леонида Федуна Арнольде Федуне.
12:38
Глава ОБСЕ оценила трёхстороннее соглашение по Карабаху
Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном прокомментировала трёхстороннее соглашение по Карабаху.
12:31
Умер отец владельца «Спартака» Арнольд Федун
Отец владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Арнольд Федун ушёл из жизни в возрасте 92 лет.
12:27
Путин высказался об изучении истории взаимоотношений народов
Президент России Владимир Путин заявил, что историю многовековых отношений российского, белорусского, украинского и польского народов надо анализировать на основе документально подтверждённых фактов.
12:19
На Ставрополье провели более 1,4 млн исследований на COVID-19
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что за всё время пандемии лаборатории региона провели 1,43 млн исследований для выявления коронавирусной инфекции.
12:18
В Оренбургской области возбудили дело по факту нападения стаи собак на ребёнка
СУ СК по Оренбургской области возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга после проверки сообщений о том, что стая бездомных собак напала на девочку.
12:17
Толстой обсудил с главой ПАСЕ ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой обсудил с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии.
12:16
Матчи КХЛ и МХЛ пройдут в память о хоккеисте Файзутдинове
Ближайшие матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) пройдут в память о 19-летнем защитнике МХК «Динамо» Санкт-Петербург Тимуре Файзутдинове.
12:16
В Оренбургской области предупредили о морозной погоде
В Оренбургской области столбики термометров опустились ниже -20 °С.
12:15
В Роскачестве рассказали об итогах проверки вишнёвых соков
Специалисты Роскачества обнаружили запрещённые красители и ароматизаторы в ряде вишнёвых нектаров и соков при исследовании торговых марок.
12:13
В Хабаровском крае военные спецназа ВВО провели учения
В Хабаровском крае с военнослужащими соединения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) проведено тактико-специальное занятие по уничтожению условных террористов.
12:04
Умер 19-летний игрок МХЛ, находившийся в реанимации после попадания шайбы
Защитник санкт-петербургского молодёжного хоккейного клуба «Динамо» Тимур Файзутдинов, находившийся в реанимации после попадания шайбы в голову, скончался.
12:04
В Рособрнадзоре высказались об ограничении числа контрольных работ в школах
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке высказался об ограничении числа контрольных работ в школах.
11:54
Швеция приостанавливает использование вакцины AstraZeneca
Управление здравоохранения Швеции приняло решение приостановить вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
11:47
В МИД России оценили отношения с Турцией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что «16 марта исполняется 100 лет со дня подписания Договора о дружбе и братстве между правительством Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и правительством Великого национального собрания Турции».
11:42
Нурмагомедов — о поездке в США: я словно сидел в тюрьме
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от посещения Сан-Франциско.
11:41
Газизов прокомментировал своё возвращение в «Уфу»
Шамиль Газизов поделился эмоциями от своего возвращения на пост генерального директора футбольного клуба «Уфа».
11:39
Вирусолог прокомментировал возникновение новых штаммов коронавируса
Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT объяснил причину возникновения нового штамма коронавируса.
11:35
Мурашко оценил контроль качества вакцин в России
Уровень контроля качества вакцин от коронавируса в России беспрецедентно высок, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
11:26
В Германии за сутки выявили более 5 тысяч случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили 5480 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 581 329 случаев COVID-19.
11:19
Apple согласилась предустанавливать российские приложения на гаджеты
Компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке на свои гаджеты приложений от российских разработчиков, пишет газета «Ведомости».
11:15
Игрок МХК «Динамо» СПб находится в критическом состоянии после попадания шайбы в голову
В молодёжном хоккейном клубе «Динамо» Санкт-Петербург рассказали о состоянии защитника Тимура Файзутдинова.
11:11
Кабмин направит ещё 2,7 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19
Правительство направит регионам ещё 2,7 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
11:02
В России за сутки выявили 9393 случая коронавируса
За сутки в России выявлено 9393 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 9437 заболевших. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
11:00
Обладатель «Золотого мяча» Фигу посетит Москву
Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу прилетит в Москву и посетит церемонию вручения Международной спортивной премии «РБ».
10:53
Синоптики обещают потепление в Самарской области
В Самарской области в ближайшие дни ожидается потепление днём, сообщают синоптики Приволжского УГМС.
10:51
Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 3600 пунктов
Российский рынок акций на открытии торгов впервые в истории поднялся выше 3600 пунктов по индексу Мосбиржи.
10:47
Норвежский политик заявил о законности референдума в Крыму
Глава общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер заявил, что референдум 2014 года в Крыму был законным.
10:45
В Удмуртии выявлено 78 случаев коронавируса за сутки
В Удмуртии зарегистрировали ещё 78 новых случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперштаба на 16 марта. Среди них четверо детей и 15 пенсионеров.
10:42
Во Франции выявили новый вариант коронавируса
Новый вариант коронавируса обнаружен в регионе Бретань на северо-западе Франции, сообщил Минздрав страны.
10:42
Мишустин планирует летом посетить Дальний Восток
Российский премьер Михаил Мишустин планирует снова посетить Дальневосточный федеральный округ. Об этом сообщается на сайте правительства.
10:40
Арбитр Панин высказался о скандале после матча «Сочи» — «Спартак»
Арбитр Игорь Панин, обслуживавший матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольным клубом «Сочи» и московским «Спартаком» (1:0), рассказал о том, что произошло после встречи.
10:31
На Украине выявили более 9 тысяч случаев коронавируса за сутки
На Украине зафиксировали 9642 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 477 190 пациентов с коронавирусом.
10:27
На западе Москвы мужчину убили молотком
На западе Москвы мужчину убили молотком, подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщили в ГУ СК России по Москве.
10:25
В «Уфе» прокомментировали возвращение Газизова в клуб
Исполнительный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков отреагировал на возвращение Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба.
10:15
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
В Санкт-Петербурге во вторник, 16 марта, на фоне роста атмосферного давления снизится вероятность снега и дождей, прогнозируют синоптики. Облака рассеются, а температура воздуха повысится.
10:15
Мурашко рассказал о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья рассказал о ситуации с ценами на жизненно важные лекарства.
10:13
«Трактор» объявил о переходе Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов перейдёт в «Нью-Йорк Рейнджерс».
10:08
ВМС Украины провели учения в Чёрном море с кораблями НАТО
Военно-морские силы Украины провели в Чёрном море совместные учения с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО.
10:08
Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы»
Футбольный клуб «Уфа» объявил о возвращении Шамиля Газизова.