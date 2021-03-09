24 канал: Израиль не собирается признавать украинские прививки вакциной CoviShield

Израиль пока что не собирается признавать прививки вакциной CoviShield, которую используют на Украине, для разрешения въезда в страну. Как передаёт «Телеканал новин 24», посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил о некотором недопонимании относительно вакцин, из-за чего под угрозой оказалось взаимное признание сертификатов о прививках.

Поскольку Израиль является мировым лидером по темпам вакцинации населения, с 8 марта в стране решили немного ослабить правила для въезда в страну. Однако, как передаёт «Телеканал новин 24», там пока не собираются признавать прививки вакциной CoviShield — единственной, которая есть на Украине.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил о некотором недопонимании относительно вакцин, из-за чего под угрозой оказалось взаимное признание сертификатов о прививках.

«Мы над этим вопросом работаем совместно и будем принимать в ближайшее время решение. В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они вкалывают фактически только две вакцины — Pfizer и Moderna», — подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что именно 8 марта Украина и Израиль начали переговоры о взаимном признании так называемых паспортов вакцинации, поскольку этот процесс уже стартовал и на Украине.

«У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается согласовывать», — заявил Евгений Корнийчук.