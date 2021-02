Nl: израильские эксперты рекомендуют Байдену диалог с Россией по кибербезопасности

Чтобы прийти к соглашениям по безопасности в киберпространстве, пора отбросить все опасения о том, что переговоры с Россией в этой сфере могут как-то «придать легитимности её поведению», уверены подполковники армии обороны Израиля в отставке Дэниел Раков и Иошай Гуйский. В совместной статье для The National Interest они призывают новую американскую администрацию во главе с Джо Байденом вступить в диалог с Москвой по кибербезопасности для поиска новых взаимовыгодных договорённостей.

Идею о том, что прямое взаимодействие с Россией по кибервопросам «придаст легитимность её поведению», надо отбросить в сторону и осознать, что именно диалог является оптимальным способом для выражения озабоченности и решения проблем, подчёркивают в статье для The National Interest эксперты в сфере безопасности и бывшие подполковники армии обороны Израиля Дэниел Раков и Иошай Гуйский. По их мнению, такой диалог не будет ставить под угрозу западные ценности и интересы, однако позволит сторонам «прийти к взаимовыгодным договорённостям».



Бывший посол США в России Майкл Макфол также считает, что «команда Байдена ничего не потеряет, предложив поговорить», сообщается в статье. «В худшем случае, после переговоров США смогут лучше понимать позицию России в этом вопросе и лишат Москву возможности разглагольствовать о том, что Вашингтон отказался от диалога», — прогнозируют авторы. Они отмечают, что схожие идеи в своё время высказывала и «главный американский переговорщик» по СНВ-3 Роуз Геттемюллер, которая заявила: «Переговоры по контролю ядерных вооружений нельзя проводить походя. Нужны настойчивые усилия в течение длительного времени, нужна целеустремлённая делегация, которая будет действовать размеренно, не снижая темпы».



«Если мы хотим прийти к соглашениям по киберпространству, нам надо применить такую же логику», — подчёркивается в статье. Проблема в том, что США и Россия «на всё обозримое будущее загнали себя в тупик враждебных отношений», причём одним из главных полей сражений в этой великой битве стало киберпространство, пишет The National Interest. Беспрецедентные масштабы недавнего кибервзлома компании SolarWinds, который в США приписывают «российским разведслужбам», спровоцировали жаркие дебаты о том, является ли такой провал следствием «неверной» американской стратегии, или же это вскрыло проблемы её реализации, напоминают авторы.



Президент Джо Байден пообещал в этой связи «поднять статус киберпространства в государстве», а также «в срочном порядке запустить инициативу по наращиванию потенциала, готовности и устойчивости» в киберпространстве и «твёрдо противостоять действиям России», сообщает The National Interest. «Включение российско-американского кибердиалога на высоком уровне в политику новой администрации в отношении России может принести существенные выгоды, и при этом создаст очень мало рисков», — уверены авторы статьи.



Они напоминают, что проблемы кибербезопасности стояли в политической повестке российско-американских отношений ещё в период администрации Барака Обамы. Важнейшим событием в этом плане стало создание «горячей киберлинии», которой США пользовались вплоть до выборов 2016 года, чтобы «удерживать Москву от вмешательства», говорится в статье. Однако после прихода в Белый дом Дональда Трампа «попытки России начать диалог потерпели неудачу, поскольку в США с большим сомнением относились к мотивам Москвы», поясняют авторы: «Вместо диалога США продолжали «предъявлять счет», вводя санкции, а также «стыдя и разоблачая» Россию».



Американское киберкомандование в настоящий момент использует в отношении России «тактику упреждения», в том числе берёт на себя ответственность за проведение «наступательных киберопераций» и намерено давать соразмерный ответ на «российские операции по оказанию влияния» в киберпространстве, пишет The National Interest. При этом двусторонние переговоры по кибервопросам в Вашингтоне считают «вредными», опасаясь, что это могут счесть за «проявление безразличия к агрессивным действиям Москвы» или даже за «признание их легитимности», поясняется в статье.



Осенью прошлого года российский президент Владимир Путин призвал к «киберперезагрузке», однако этот призыв остался неуслышанным, потому что Вашингтон расценил его заявление как «циничную уловку» накануне президентских выборов в США, отмечает The National Interest. В результате потенциальную ценность подобного двустороннего диалога вытеснила «глубокая враждебность, недоверие и разногласия в вопросах кибербезопасности», говорится в статье.



«Соединённые Штаты считают Россию ревизионистско-реваншистской державой, которая стремится восстановить свои былые позиции и сферу влияния. Россия, со своей стороны, видит в США безрассудную силу, которую необходимо всячески удерживать от деструктивных односторонних действий», — поясняют авторы. При этом обе страны продолжают обвинять друг друга в «противозаконном вмешательстве» в свои внутренние дела.



Эти разногласия проявляются и во взглядах на киберпространство: Москва и Вашингтон по-разному смотрят на эту область и даже созывают на Генеральной Ассамблее ООН соперничающие между собой киберфорумы, отмечается в статье. Россия стремится регулировать киберпространство, видя в нём составную часть «международного пространства информационной безопасности», и даже допускает ограничения на свободу идей с целью сохранить безопасность. В то время как США усматривают в такой позиции «вызов идеалам западной либеральной демократии», постоянно подозревая Москву в попытках всех обхитрить, поэтому отказываются вести прямые дискуссии и ограничиваются лишь общими форумами, где можно «указать на российские прегрешения», пишет The National Interest.



Однако Вашингтону пора понять, что Россия сейчас — могучий соперник, поскольку она обладает многогранными возможностями для конфронтации с Западом и ослабления оказываемого на неё давления, подчёркивается в статье. На это указывал в своей недавней публикации и бывший посол США в России Майкл Макфол. Поэтому администрации Байдена будет недостаточно одной лишь хорошо скоординированной киберзащиты и давления на Москву, чтобы полностью предотвратить «бесконтрольную эскалацию в киберпространстве», предупреждают авторы.



Они также напоминают, что формула Макфола по «сдерживанию России» допускает при этом «избирательное сотрудничество», включая «попытку достичь соглашения о том, какие средства в киберпространстве можно на законных основаниях избирать мишенью, а какие нельзя». Вероятно, на этом и следует построить будущий диалог, говорится в статье: «Мы согласны, что обеим сторонам следует учитывать свои интересы кибербезопасности и разрабатывать механизм для проведения дискуссии, деэскалации, а возможно, и согласования руководящих правил в этой сфере».



При этом новый президент Джо Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, сейчас «совершенно свободен» в диалоге с Москвой, пишет The National Interest: «Он может не бояться, что нанесет ущерб национальным интересам США, так как все полагают, что он будет сурово обходиться с Кремлем». Конечно, как в Москве, так и в Вашингтоне сейчас есть авторитетные голоса, выступающие против переговоров. Однако необхимо воспользоваться возможностью и попробовать найти выход из тупика, поскольку для этого есть целый ряд причин, подчёркивают авторы.



С одной стороны, в США и Европе сейчас меняется отношение к социальным сетям и появляется желание и готовность их регулировать. «В этом заключается существенное отличие от прежних убеждений в неприкосновенности свободы слова, и это говорит о признании опасности дезинформации», — говорится в статье. В то же время постоянно усиливается опасность колоссального непреднамеренного ущерба. Например, когда против Украины была осуществлена кибератака при помощи вируса NotPetya, в появлении которого Запад также обвинил Россию, сумма ущерба в разных сферах оценивалась в миллиарды долларов. А от недавней атаки на SolarWinds пострадали около 18 тыс. различных компаний и организаций. Можно предположить, что если бы задача хакеров заключалась не в слежке за компьютерными системами, а в их уничтожении, то и масштаб ущерба был бы значительно шире, предупреждают авторы.



При этом опыт прошлого наглядно показывает, что сейчас есть и возможности для организации стратегического диалога, и понимание того, как уменьшить размах и интенсивность кибернетических и разведывательных операций, сообщается в статье. Например, при президенте Обаме США и Китай смогли договориться по этим ключевым вопросам, что на какое-то время привело к существенному снижению количества китайских кибератак, пишет The National Interest. Однако охлаждение отношений при Трампе свело на нет положительный эффект от этих договорённостей. И хотя отношения с Россией отличаются, однако и здесь есть шанс найти общий язык, полагают авторы.



Кроме того, в эпоху глобального соперничества и кризисов всегда есть спрос на более эффективные механизмы урегулирования конфликтов, подчёркивается в статье: «Значимость интернета и деятельности в нем в период пандемии выросла в геометрической прогрессии. Произошло это в момент, когда США и Россия готовы соперничать с применением силы, а другие игроки (Китай, Северная Корея, Иран) обладают собственными и весьма существенными возможностями, и тоже проводят кибероперации, способные оказать значительный эффект». Здесь можно вспомнить и про компьютерный вирус WannaCry, который нанёс недавно мощный удар по британской системе здравоохранения.



«Из-за такой нестабильной ситуации и возможности допустить просчёт сегодня крайне важно создать открытые каналы общения между Россией и США с привлечением технических экспертов», — призывают авторы. По их мнению, всё ещё возможно согласовать основные правила игры и избежать ненужной эскалации «даже между заклятыми врагами» ради общих целей: «Если даже Израиль и ХАМАС в состоянии находить точки соприкосновения по различным вопросам, в основном избегать эскалации и даже возвращаться к диалогу после периодов острой конфронтации, то и США с Россией, несомненно, могут извлечь выгоду из сотрудничества и взаимодействия».



Крайне важно при этом сделать так, чтобы подобный диалог не оказался бесплодным, подчёркивается в статье. Многие на Западе любят цитировать Уинстона Черчилля, назвавшего Россию «загадкой, завёрнутой в тайну и помещенной внутрь головоломки», но при этом пренебрегают продолжением этого афоризма. А ведь далее тот же Черчилль заявил: «Но, возможно, есть ключ. Этот ключ — русский национальный интерес», — напоминает The National Interest.



«Россия превращает киберсредства в оружие для отстаивания своих общих интересов и нейтрализации слабостей. Но делает она это не просто ради господства в киберпространстве как такового», — говорится в статье. По мнению авторов, именно политический диалог на самом высоком уровне «поможет выявить скудную общность взглядов и обуздать враждебные действия в киберпространстве». Причём взаимные компромиссы в процессе переговоров могут и не ограничиваться киберсферой, как показал успешный опыт администрации Обамы в диалоге с Китаем, пишет The National Interest.



«Мы не настолько наивны, чтобы предлагать диалог в качестве главного способа действий с русскими — но он поможет расширить инструментарий новой администрации. Поэтому мы считаем, что такой канал общения надо включить в общий механизм стратегического диалога», — рекомендуют авторы. По их мнению, американской стороне для этого следует сформировать специальную «межведомственную команду» во главе с ведущими политиками, включая экспертов со знаниями киберсферы и военных дел, а также специалистов по России. «Политический диалог на высоком уровне поможет выявить те немногие общие подходы, которые могут обуздать войну в киберпространстве, причем взаимные компромиссы могут не ограничиваться киберсферой», — заключает The National Interest.