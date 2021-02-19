NYT: Израиль и Сирия обменялись задержанными — при посредничестве России

При посредничестве России Израиль и Сирия сумели договориться об обмене израильтянки на двух сирийских пастухов, пишет The New York Times. Как отмечает газета, в целях содействия обмену премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл с президентом Владимиром Путиным два разговора, однако сделка до последнего момента держалась в тайне из-за опасений, что она может сорваться.

Израиль и Сирия несколько раз воевали друг с другом, до сих пор не установили дипломатических отношений, а также по-прежнему имеют неразрешённые территориальные споры, которые, в частности, касаются проблемы Голанских высот, отбитых Израилем у Сирии в 1967 году, пишет The New York Times.

Однако в этот четверг обе страны вступили друг с другом в опосредованный диалог — что бывает весьма нечасто, — приняв участие в обмене задержанными лицами при посредничестве России. В результате этих переговоров гражданку Израиля, находящуюся под стражей в Сирии, обменяли на двух сирийских пастухов, арестованных Израилем.

«Израиль всегда делал и впредь будет делать всё, что в его силах, ради возвращения своих граждан на родину», — заявил по этому поводу премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Хотя имя женщины не разглашается, известно, что ей меньше 30, но больше 20 лет, а сама она родом из иерусалимского пригорода. При этом, по словам одного израильского чиновника, в прошлом она уже пыталась нелегально проникнуть в соседние страны. В частности, в Сирию она пробралась по суше в начале февраля, после чего её задержали сирийские власти, — которые, однако, быстро поняли, что женщина — это никакой не шпион, а обычное гражданское лицо.

Доподлинно обстоятельства её въезда на территорию страны неизвестны, и после её возвращения на родину израильские чиновники проведут по этому поводу расследование.

По словам чиновника, в результате посредничества России, которая является союзником Сирии, женщину самолётом доставили в Москву. Там её встретила израильская группа, в состав которой входил в том числе и бывший офицер разведки Ярон Блюм, который уже не раз принимал участие в обмене задержанными.

Между тем передаче израильтянки предшествовало освобождение двух сирийских пастухов, которые были задержаны Израилем после того, как те проникли на контролируемые Тель-Авивом Голанские высоты. Эта местность в значительной своей части разделена барьером надвое, однако границу пересечь можно в гористых районах, где возвести столь же надёжную ограду тяжело.

Израильские чиновники поддерживают контакт по этому делу со своими российскими коллегами, по крайней мере, с 8 февраля. В целях содействия обмену Нетаньяху провёл на этот счёт с президентом России Владимиром Путиным два разговора. Тем не менее информация об обмене держалась в секрете до вторника, так как стороны опасались, что сделка может сорваться.

Изначально предполагалось, что израильтянку обменяют на двух арабов, которые жили на Голанских высотах.

Однако, если верить израильским СМИ, один из них по имени Дияб Кахмуз, который отбывает тюремный срок за контрабанду взрывчатки из Ливана в Израиль, отказался от отправки в Сирию. Второй же араб Нихаль аль-Макт всё ещё находится в разработке у израильской разведки.

В этом контексте их быстро заменили на сирийских пастухов, которых освободили на сирийском пограничном КПП в четверг днём, в то время как израильтянку доставили в Москву. По состоянию на пятницу пока что неизвестно, покинула ли она российскую столицу и прибыла ли в Израиль.

«Государство Израиль хотело бы выразить признательность за действия президента России», — заявили по этому поводу в аппарате премьер-министра Израиля.