WSJ: забрать собаку, заказать столик — Помпео уличили в использовании служебного положения в личных целях

Бывший госсекретарь США Майк Помпео и его жена неоднократно нарушали этические нормы, когда поручали сотрудникам Госдепартамента выполнять их поручения личного характера, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на материалы внутренней проверки в ведомстве. Как отмечает газета, чета Помпео периодически просила служащих позаботиться об их собаке или заказать столик в ресторане для частных обедов или ужинов.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео и его жена нарушили нормы этического поведения, когда попросили сотрудников Госдепартамента выполнять их поручения личного характера, к которым в том числе относится уход за домашними животными, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад по материалам внутренней проверки в американском ведомстве.

В докладе Канцелярии генерального инспектора Госдепартамента присутствует ряд жалоб со стороны сотрудников Госдепартамента. При этом в Канцелярии утверждают, что они обнаружили доказательства того, что супруга Помпео Сьюзан якобы просила старшего советника экс-госсекретаря покупать или заниматься доставкой различных предметов личного пользования, начиная от цветов, фотографий и журналов и кончая футболками, которые предназначались для некого друга на Украине.

В докладе отмечается, что эти просьбы находятся за пределами этически допустимых поручений. Тем не менее, авторы доклада не обнаружили никаких доказательств, свидетельствующих о том, что чета Помпео нарушила правила этического поведения в ходе взаимодействия со специальными агентами, которые их охраняли.

«Ни я, ни моя жена Сьюзен никогда не допускали нецелевого использования денег налогоплательщиков и не нарушали правила или этические нормы, — заявил по этому поводу Помпео. — За нашими действиями постоянно следили десятки юристов, и мы приложили огромные усилия, чтобы выполнить все требования. Отчёт генерального инспектора — это очередная попытка нашего правительства оклеветать меня и, что ещё хуже, мою жену».

Между тем, в отчёте отмечается, что, по меньшей мере, шесть раз миссис Помпео заказывала доставку предметов личного пользования вроде чистящих средств и ювелирных изделий домой к советнику Помпео и просила, чтобы их затем переправляли в их дом. «Госсекретарь Помпео объяснил это Канцелярии тем, что по соображениям безопасности зачастую было трудно доставить эти предметы ему на дом», — говорится в документе.

В период с 2018-го по 2019 год чета Помпео также неоднократно просила старшего советника, чтобы тот позаботился об их собаке. Помпео, в частности просили старшего советника, чтобы тот «забирал собаку из их дома и отвозил в пансион; забирал её в пансионе и отвозил домой; заезжал к ним домой, чтобы выпустить собаку, пока их не было дома».

Тем не менее Канцелярия не обнаружила никаких свидетельств, говорящих о том, что семья Помпео выдавали поручения личного характера спецагентам Бюро дипломатической безопасности, которые занимались их охраной.

При этом в докладе не содержится никаких призывов принять меры в отношении бывшего госсекретаря, поскольку Помпео более не является федеральным служащим и ему не грозят никакие дисциплинарные или иные взыскания. При этом в докладе также сообщается не менее чем о 30 случаях, когда чета Помпео поручала сотрудникам бронирование столика в ресторане для обедов и ужинов в частном порядке.