Bloomberg: Помпео отправился в турне — напоследок осложнить Байдену работу

Госсекретарь США Майк Помпео отправился в зарубежное турне. Как пишет Bloomberg, лидеры, которые будут с ним встречаться, оказываются в странной позиции: они почти все уже признали победу Байдена. По оценкам политологов, Помпео, понимая, что Байден станет отменять решения Трампа, старается сделать такие шаги, которые было бы сложно повернуть вспять.

Госсекретарь США Майк Помпео отправился в десятидневное турне по семи странам. Как пишет автор статьи в Bloomberg, этим он ставит своих иностранных коллег в неудобное положение, поскольку уговаривает их к сотрудничеству по тем вопросам, выгодным для администрации Трампа, по которым Байден, когда придёт к власти, займёт иную позицию.



К тому же сам Помпео, как и Трамп, отказывается признавать победу Байдена. Он даже говорил о подготовке ко второму сроку Трампа. В турне он посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. А почти все чиновники, с которыми встретится Помпео, поздравили Байдена с победой и согласились заранее работать с его администрацией.



Трамп в своё время перекроил многие из инициатив своего предшественника Барака Обамы. Так и Байден, как ожидается, изменит ряд решений Трампа, которые в мире называли авторитарными. И поэтому во многом цель нынешней поездки Помпео, как считают эксперты, заключается в том, чтобы внедрить такие решения, которые Байдену будет сложно повернуть вспять.



Например, в случае с Ираном администрация Трампа ввела новые санкции, которые хоть и сказались на его экономике и экспорте нефти, но не помогли свергнуть правительство или усадить его за стол переговоров. Так что Помпео постарается сделать так, чтобы Байдену было тяжело вернуться к условиям мирной сделки 2015 года.



Поездка может стать для Помпео и долгосрочным проектом, отмечает автор статьи, ведь он уже говорил о своих политических амбициях баллотироваться на пост президента в 2024 году. Так, некоторые эксперты говорят, что за оставшееся время вряд ли можно сделать что-то, что Байден не сможет изменить. Так что Помпео, вероятно, хочет сделать задел на будущее, отметив, какие невероятные достижения были у администрации Трампа. Например, полагают политологи, он будет говорить о том, что страны НАТО стали больше вкладываться в оборону, и что отношения с Израилем никогда не были столь хороши.



Помпео сделает остановку и в Израиле, посетит Голанские высоты и израильские поселения на Западном берегу реки Иордан — такого ещё ни один бывший госсекретарь не делал, опасаясь разозлить палестинцев.



Однако при этом иностранные лидеры могут просить у Помпео уступок, которые будут в силе и после Трампа. Это касается, например, лидера Саудовской Аравии, к которому Трамп относился так хорошо, как никто другой. С другой стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опасается введения санкций против Анкары за покупку российских комплексов С-400, но Помпео с ним встречаться не собирается. Так что Эрдоган рассчитывает уже на администрацию Байдена, пишет Bloomberg.



