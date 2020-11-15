Bloomberg: Помпео отправился в турне — напоследок осложнить Байдену работу
Госсекретарь США Майк Помпео отправился в десятидневное турне по семи странам. Как пишет автор статьи в Bloomberg, этим он ставит своих иностранных коллег в неудобное положение, поскольку уговаривает их к сотрудничеству по тем вопросам, выгодным для администрации Трампа, по которым Байден, когда придёт к власти, займёт иную позицию.
К тому же сам Помпео, как и Трамп, отказывается признавать победу Байдена. Он даже говорил о подготовке ко второму сроку Трампа. В турне он посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. А почти все чиновники, с которыми встретится Помпео, поздравили Байдена с победой и согласились заранее работать с его администрацией.
Трамп в своё время перекроил многие из инициатив своего предшественника Барака Обамы. Так и Байден, как ожидается, изменит ряд решений Трампа, которые в мире называли авторитарными. И поэтому во многом цель нынешней поездки Помпео, как считают эксперты, заключается в том, чтобы внедрить такие решения, которые Байдену будет сложно повернуть вспять.
Например, в случае с Ираном администрация Трампа ввела новые санкции, которые хоть и сказались на его экономике и экспорте нефти, но не помогли свергнуть правительство или усадить его за стол переговоров. Так что Помпео постарается сделать так, чтобы Байдену было тяжело вернуться к условиям мирной сделки 2015 года.
Поездка может стать для Помпео и долгосрочным проектом, отмечает автор статьи, ведь он уже говорил о своих политических амбициях баллотироваться на пост президента в 2024 году. Так, некоторые эксперты говорят, что за оставшееся время вряд ли можно сделать что-то, что Байден не сможет изменить. Так что Помпео, вероятно, хочет сделать задел на будущее, отметив, какие невероятные достижения были у администрации Трампа. Например, полагают политологи, он будет говорить о том, что страны НАТО стали больше вкладываться в оборону, и что отношения с Израилем никогда не были столь хороши.
Помпео сделает остановку и в Израиле, посетит Голанские высоты и израильские поселения на Западном берегу реки Иордан — такого ещё ни один бывший госсекретарь не делал, опасаясь разозлить палестинцев.
Однако при этом иностранные лидеры могут просить у Помпео уступок, которые будут в силе и после Трампа. Это касается, например, лидера Саудовской Аравии, к которому Трамп относился так хорошо, как никто другой. С другой стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опасается введения санкций против Анкары за покупку российских комплексов С-400, но Помпео с ним встречаться не собирается. Так что Эрдоган рассчитывает уже на администрацию Байдена, пишет Bloomberg.