Euronews: МВФ поддерживает призыв Байдена ввести во всём мире «налог для богатых»

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21:58 СКА одержал первую победу над ЦСКА в серии финала Западной конференции КХЛ Петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в четвёртом матче серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

21:52 В «Союзмультфильме» оценили перспективы российской анимации Пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина оценила перспективы российской анимации.

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21:36 Дистанционные мошенники похитили более 220 млн рублей у жителей Ставрополья с начала года С начала 2021 года мошенники дистанционным способом похитили у жителей Ставропольского края более 220 млн рублей.

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21:27 ЦСКА победил «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России Московский ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в четвертьфинале Кубка России по футболу.

21:16 Белый дом заявил об обеспокоенности «войсками России у границы Украины» Россия перемещает рядом с границей Украины наибольшее число войск с 2014 года, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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20:58 CNN: США изучают возможность отправки кораблей в Чёрное море Соединённые Штаты рассматривают возможность отправки кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне «повышенного военного присутствия России на восточной границе», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

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