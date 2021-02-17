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Главред: без денег от МВФ Украина сможет протянуть до осени

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что Киев сможет прожить без очередного транша кредита от МВФ до осени. Как рассказал экономист в комментарии порталу «Главред», нынешние валютные резервы Нацбанка позволяют стране без серьёзных потрясений в валютно-финансовой сфере прожить как минимум до сентября, когда начнётся время больших выплат по внешним долгам.
Главред: без денег от МВФ Украина сможет протянуть до осени
Reuters

Если Украина не получит очередной транш кредита от Международного валютного фонда, то нынешние валютные резервы Нацбанка, составляющие $28 млрд, позволяют стране без серьёзных потрясений в валютно-финансовой сфере прожить как минимум до сентября 2021 года, когда начнётся время больших выплат по внешним долгам Украины. Об этом «Главреду» рассказал заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По мнению эксперта, прекращение сотрудничества с МВФ будет негативным сигналом для иностранных инвесторов. Однако из-за войны в Донбассе и неустойчивой и непредсказуемой внутриполитической ситуации в стране инвесторы и так не спешат вкладывать деньги.

«Да, возможен отток иностранного спекулятивного капитала, который сегодня вкладывается в покупку украинских долговых обязательств. Но и это можно пережить, если иначе будут расставлены приоритеты в украинской экономической политике», — считает Суслов.
 
Экс-министр экономики считает, что пришло время радикально менять экономическую политику правительства. Это должна быть политика жёсткого протекционизма. По мнению Суслова, нужно переходить к защите внутреннего рынка, стимулировать собственное производство, определить точки роста и приоритеты в развитии перспективных отраслей, создавать свободные экономические зоны, вернуть Украину на её традиционные рынки сбыта товаров, создавать новые рабочие места и перейти к системе прогрессивного налогообложения личных доходов.
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