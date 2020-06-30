СТРАНА: украинцы стремительно теряют доверие к Зеленскому

Опрос общественного мнения, проведённый Киевским международным институтом социологии, показал неутешительные результаты для власти, к которой украинцы стремительно теряют доверие. Как пишет «СТРАНА», только 38% опрошенных одобряют действия Владимира Зеленского на посту президента. Кроме того, впервые рейтинг доверия к Зеленскому стал ниже рейтинга недоверия.

Киевский международный институт социологии провёл опрос, который показал неутешительные результаты для власти, к которой украинцы стремительно теряют доверие. Журналисты издания «СТРАНА» показали самые примечательные данные этого социсследования.

Согласно опросу, украинцы не видят серьёзных успехов властей в борьбе с эпидемией коронавируса. Более 63% считают, что Украина не справилась с эпидемией. Противоположной точки зрения придерживается лишь 18% опрошенных. Как отмечает издание, украинские власти традиционно делают упор на свои успехи в борьбе с коронавирусом, опираясь на сравнительно низкие показатели заражения и смертности. В то же время, как показывает статистика, малое число выявленных больных коронавирусом было связано с малым числом тестов. Как только тестов стали делать больше, пошли и в рост показатели по коронавирусу.

Двум тысячам респондентов, принявшим участие в исследовании, задали вопрос, считают ли они расследование уголовных дел против Петра Порошенко наказанием за нарушение закона и борьбой за справедливость или же политическим преследованием. 51% людей выбрали первый вариант, 30% — второй, а 19% сказали, что затрудняются с ответом.

Также участников опроса попросили высказать своё мнение о целесообразности сотрудничества Украины с МВФ. 24% украинцев стали придерживаться мнения, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты. 61% респондентов сказали, что сейчас лучше не сотрудничать с данной организацией.

Оценивая работу Владимира Зеленского в мае-июне, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента (в мае таких было 47%). 45% не одобрили его работу (в мае таких было 37%). Таким образом, впервые рейтинг доверия к Зеленскому стал ниже рейтинга недоверия.