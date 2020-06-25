«Вести» узнали место Украины в мировых рейтингах

Журналисты издания «Вести» отследили последние обновления мировых рейтингов, в которых фигурирует Украина. Согласно исследованиям, уже четвёртый год подряд украинцы «стабильно счастливы» в Индексе счастливой планеты, а в индексе Doing Business от Всемирного банка страна занимает 64-е место и находится между Индией и Пуэрто Рико.

Мировые рейтинговые агентства и компании, которые ведут учёт успехов и провалов в самых разных сферах, не ушли на карантин, а плодотворно поработали, чтобы уже к концу июня показать первые сравнения и индексы по странам. «Вести» изучили мировые рейтинги и узнали, где ещё Украине необходимо приложить усилия.

Один из наиболее важных рейтингов, на который обращают внимание международные инвесторы, — это Doing Business от Всемирного банка. В этом году Украина занимает там 64-е место, между Индией и Пуэрто Рико. В прошлом году страна находилась на 71-й позиции.

«Doing Business использует простой метод, чтобы рассчитать, в какой экономике больше всего повысился уровень удобства ведения бизнеса. Во-первых, выбираются страны, где в 2018—2019 годах провели регуляторные реформы по 3—10 глобальным направлениям (включая Украину). Во-вторых, Doing Business сортирует экономику по росту показателей лёгкости ведения бизнеса в сравнении с предыдущим годом, и оценки за оба года рассчитываются с использованием одних и тех же макроданных (доход на душу населения и курсы валют) для удаления эффекта изменения переменных», — так во Всемирном банке объяснили рост показателей.

Однако, отмечает издание, пока ещё не все рейтинги были опубликованы. Пока что не готов глобальный Индекс восприятия коррупции и Индекс глобального терроризма. Нет пока обновлений и в Индексе счастья, в котором Украина год назад уступила почти всем постсоветским странам. Но уже поступили свежие данные по Индексу счастливой планеты. Исходя из него, украинцы «стабильно счастливы» уже четвёртый год подряд и находятся на 70-м месте из 140 замеряемых стран.

«Это скорее деформированное представление о счастье — в стране идёт война, аннексирован Крым, сложное материальное положение и нет особых перспектив. Думаю, 70-е место — это скорее защитная реакция граждан, которые стараются не принимать близко к сердцу глобальные проблемы. А что касается нашего соседства с Габоном, Эль-Сальвадором и Ганой, то это явно свидетельство того, что государство, несмотря на напускную «европейскость», шагает не туда. Нам бы хотелось соседствовать с Финляндией, Данией и Швецией, но получается только третий мир. А нужно ли такое государство кому-то в Европе? Самое время начать переживать», — рассказал «Вестям» экономист Алексей Плотников.