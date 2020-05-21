Корреспондент: опрос показал отношение украинцев к Дню Победы

03:00
Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания в честь погибших от коронавируса
Президент немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт заявил, что поединки 27-го и 28-го туров первой и второй Бундеслиг начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса.
03:00
Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу, передаёт AFP.
03:00
Касперович не будет переманивать российских биатлонистов в сборную Болгарии
Российский специалист Александр Касперович, который в ближайшее время должен возглавить команду Болгарии, заявил, что не будет переманивать соотечественников выступать под чужим флагом.
03:00
В Москве станет обязательным ношение масок на железнодорожных вокзалах
Ношение масок и перчаток на железнодорожном транспорте Москвы станет обязательным с 25 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
03:00
Касперович продолжит работать с Логиновым, несмотря на должность в сборной Болгарии
Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, заявил, что продолжит работать с россиянином, несмотря на занятость в сборной Болгарии.
03:00
В Москве разрешат каршеринг с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий пользование каршерингом в столице с 25 мая.
03:00
В Дагестан перебросят два полевых мобильных госпиталя
В Минобороны России заявили, что два полевых многофункциональных мобильных госпиталя на 200 мест перебросят в Дагестан.
03:00
Индийские астронавты возобновили тренировки в ЦПК
Астронавты из Индии, которые находятся в российском Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, возобновили тренировки.
03:00
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в Краснодарском крае
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Краснодарском крае находится под контролем.
03:00
Психолог дал рекомендации по избавлению от стресса на удалённой работе
Психолог Павел Жавнеров дал рекомендации по избавлению от стресса на удалённой работе.
03:00
Спасатели предупредили о заморозках в Башкирии 22 мая
В МЧС по Башкирии предупредили о резком ухудшении погоды в регионе 22 мая.
03:00
Глава Башкирии оценил соблюдение масочного режима жителями региона
Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал соблюдение масочного режима жителями региона.
03:00
На Ставрополье предупредили о резком ухудшении погоды
Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды на территории Ставропольского края 21 мая во второй половине дня.
03:00
Зеленский подписал закон о банковской системе
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о банковской системе.
03:00
На Ставрополье прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Министерство здравоохранения Ставропольского края опубликовало уточнённые данные по статистике коронавируса в регионе.
03:00
Психолог оценила рост числа брачных договоров на самоизоляции
Семейный психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова прокомментировала данные о повышении числа брачных договоров в период действия режима самоизоляции.
03:00
В Нижнем Новгороде завели дело по факту нападения на полицейских
В СУ СКР по Нижегородской области рассказали об уголовном деле, возбуждённом по факту нападения на полицейских.
03:00
Траньков рассказал о перспективах Загитовой в спорте
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, в настоящий момент занимающийся тренерской деятельностью, рассказал о перспективах Алины Загитовой в фигурном катании в случае её возвращения в спорт.
03:00
Cобянин заявил, что тяжелобольных в больницы поступает всё меньше
Ситуация с борьбой с коронавирусом в Москве позитивная, тяжелобольных поступает в больницы всё меньше, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
03:00
Минспорт поддержал возобновление сезона РПЛ, но матчи пройдут без зрителей
Министерство спорта поддержало решение исполкома РФС возобновить сезон РПЛ, но все матчи турнира пройдут без зрителей.
03:00
В Испании за сутки от коронавируса умерли 48 человек
В Испании за прошедшие сутки 48 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Захарова подвергла критике санкции США против Венесуэлы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США заблокировали более $116 млрд санкциями против Венесуэлы.
03:00
Стало известно, сколько Бадель хочет получать в «Локомотиве»
В СМИ рассказали, какие финансовые требования предъявляет хорватский полузащитник Милан Бадель при переходе в «Локомотив».
03:00
В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки
Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса.
03:00
Первые итоги скрининга на антитела к COVID-19 в Москве подведут 22 мая
Итоги первого этапа программы скрининга населения на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции подведут в Москве в пятницу, 22 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24».
03:00
Видеоблогер Мэддисон о Роналду: добротный форвард средней руки
Известный видеоблогер Илья Мэддисон критично высказался об уровне пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
03:00
Боец Харитонов о защитных масках: в «намордниках» ходить будем долго
Российский боец ММА Сергей Харитонов раскритиковал ношение защитных масок.
03:00
Два детских сада закрыли в Вологде из-за коронавируса
Два детских сада закрыли в Вологде из-за случаев заболевания коронавирусом ребёнка и одного из родителей.
03:00
Гимнастка Кудрявцева рассказала о совместных тренировках с мужем-хоккеистом на карантине
Гимнастка Яна Кудрявцева рассказала о домашних тренировках с мужем-хоккеистом Дмитрием Кугрышевым, который выступает за «Салават Юлаев».
03:00
СК проверяет сообщения о неполучении допвыплат медиками в Дагестане
Следователи в Дагестане проводят проверку по факту сообщений о неполучении стимулирующих выплат сотрудниками четырёх больниц и одной поликлиники.
03:00
Боец UFC Олейник выложил фото своего лица после боя
Российский боец UFC Алексей Олейник выложил в Instagram фото своего лица после боя.
03:00
Путин призвал не «интуичить» с открытием гостиниц на Кубани
Решение об открытии гостиниц и пансионатов в Краснодарском крае должно приниматься с учётом реальной эпидемиологической обстановки, заявил президент России Владимир Путин главе региона Вениамину Кондратьеву.
03:00
СМИ: Три футболиста «Оренбурга» переболели COVID-19
Трое футболистов «Оренбурга», выступающего в РПЛ, переболели коронавирусом.
03:00
Рособрнадзор представил расписание ЕГЭ в 2020 году
Проект нового расписания проведения ЕГЭ в 2020 году предусматривает начало экзаменов 29 июня. В этот день пройдут экзамены по литературе, информатике и географии. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора.
03:00
Министр спорта Московской области рассказал, сыграют ли «Химки» в РПЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о будущем футбольного клуба «Химки», который вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
03:00
На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС
Третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключили от сети и перевели в резерв.
03:00
Губерниев о сокращении зарплат в КХЛ: не представляю, как Мозякин будет жить на 50 млн рублей
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о сокращении зарплат в КХЛ.
03:00
В Москве рассказали о работе волонтёров центра «Моя карьера»
Социальные волонтёры московского центра «Моя карьера» за время работы службы выполнили около 23 тыс. поручений и прошли при этом примерно 40 тыс. км.
03:00
В Москве рассказали о проверке цифровых пропусков через приложение
Жители Москвы смогут проверить цифровой пропуск для передвижения по столице в приложении «Моя Москва».
03:00
Емельяненко рассказал о состоянии Кадырова
Боец Александр Емельяненко рассказал, что не в курсе состояния здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
03:00
NYT: Трамп объявит о выходе США из Договора по открытому небу
Американский лидер Дональд Трамп намерен в пятницу, 22 мая, объявить России о выходе США из Договора по открытому небу.
03:00
МИД России ответил на обвинения ЕС в дезинформации по коронавирусу
Обвинения Евросоюза в адрес России в дезинформации по коронавирусу циничны, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
03:00
Минфин высказался о расходах на нацпроекты
В Министерстве финансов России заявили, что расходы на мероприятия нацпроектов, которые сейчас невозможны, должны перераспределяться на иные направления.
03:00
В Москве объяснили принцип работы приложения «Социальный мониторинг»
В Москве рассказали, что мобильное приложение «Социальный мониторинг» даёт возможность жителям города проходить лечение от коронавирусной инфекции на дому и сообщать о соблюдении режима самоизоляции.
03:00
Мутко высказался о возможном проведении Олимпиады без зрителей
Экс-министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал слухи о том, что летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году могут пройти без зрителей.
03:00
Захарова заявила о неоспоримости суверенитета России над Курилами
Решение Японии вернуть вопрос о Курилах в «Синюю книгу по дипломатии» противоречит задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
03:00
В «Оренбурге» прокомментировали слухи о коронавирусе в команде
Член попечительского совета ФК «Оренбург» Василий Столыпин прокомментировал слухи о том, что у нескольких человек в команде обнаружили антитела к коронавирусу.
03:00
Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию
Американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
03:00
Министр спорта Московской области рассказал, когда откроются базы столичных клубов РПЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, когда откроются базы московских клубов РПЛ и как они будут работать в ближайшее время.
03:00
В Удмуртии возбудили дело по факту похищения человека
Следственное управление по Республике Удмуртия возбудило уголовное дело в отношении подозреваемых в похищении человека.