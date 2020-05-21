Корреспондент: опрос показал отношение украинцев к Дню Победы

Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, 78% украинцев считают День Победы личным и символичным праздником. Как пишет «Корреспондент», кроме того, 81% украинцев считает, что 9 мая должен быть государственным выходным днём на Украине, 15% — что не должен.

Около 80% украинцев считают День Победы личным и символичным праздником. Как пишет «Корреспондент», об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.

В частности, на вопрос, чем для вас лично является День Победы над нацизмом 9 мая, 78% респондентов указали, что это праздник, который имеет символизм, значимый для них лично; 8% — что это праздник, который является пережитком прошлого; 5% — что это обычный день; 6% — что это просто ещё один выходной день.

Кроме того, 81% украинцев считает, что 9 мая должен быть государственным выходным днём на Украине, 15% — что не должен.