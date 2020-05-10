Bild: «Ночные волки» отметили День Победы в Берлине

В минувшую субботу в берлинском Трептов-парке собралось около 100 участников байкерской организации «Ночные волки», сообщает Bild: они отметили День Победы над нацизмом. Как пишет издание, это была самая крупная демонстрация в Берлине со времён введения карантинных ограничений.
В 75-летнюю годовщину со Дня Победы над нацизмом в Берлине состоялась крупнейшая демонстрация с момента введения карантинных ограничений, пишет Bild. Тысячи человек собрались в субботу в Трептов-парке.
Ещё ранним утром к памятнику советским солдатам приходили бургомистр Берлина Михаэль Мюллер и посол России в Германии Сергей Нечаев: они возложили к монументу венки и цветы.
Как пишет издание, картина переменилась, когда днём в парк прибыло около 100 байкеров: несмотря на запрет на въезд, члены группировки «Ночные волки» прибыли в Берлин. Они размахивали российскими флагами и пели героические песни.
«Большинство из нас русские, но живём мы в Германии. По всему миру у нас 5 тысяч членов», — приводит Bild слова одного из участников демонстрации. Как отмечает издание, полиции неоднократно приходилось вмешиваться и требовать от участников соблюдения социального дистанцирования: демонстранты следовали инструкциям с неохотой.
Bild напоминает, что празднование окончания Второй мировой войны в Европе началось в минувшую пятницу.
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