ИноТВ

Воздушный парад в честь Дня Победы — видео

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Москве и других городах России в честь юбилейной 75-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне проходит воздушный парад. В столице в парадном пролёте над Красной площадью участвуют 75 единиц воздушной техники — по числу лет, прошедших со Дня Победы. Всего же в российских городах в авиационном параде участвует около 600 самолётов и вертолётов.
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