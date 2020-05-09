Воздушный парад в честь Дня Победы — видео

03:00 Число случаев коронавируса в Сингапуре превысило 22 тысячи Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 22 тыс.

03:00 Источник: в АПЛ опасаются бунта игроков из-за коронавируса Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) опасается, что некоторые топовые футболисты откажутся играть в условиях пандемии коронавируса и потребуют завершения сезона.

03:00 Российский «Витязь» установил вымпел на дне Марианской впадины Российский автономный подводный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

03:00 В Польше произошёл пожар в центре ядерных исследований В польском Национальном центре ядерных исследований произошёл пожар.

03:00 Соперник Соузы на UFC 249 поддержал бразильца, заболевшего коронавирусом Юрайя Холл, несостоявшийся соперник Роналду Соузы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, отреагировал на информацию об отмене боя из-за положительного теста на коронавирус у бразильского спортсмена.

03:00 Песков заявил о соблюдении мер безопасности при обращении Путина 9 мая Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе посещения главой государства Владимиром Путиным Александровского сада 9 мая, откуда он обратился к россиянам в связи с празднованием Дня Победы, были соблюдены все меры безопасности.

03:00 Футболист «Уфы» Тилль: ситуация с коронавирусом в России становится хуже с каждым днём Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль рассказал о ситуации с коронавирусом в России и допустил, что сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится.

03:00 В ООН призвали задуматься о мире после пандемии коронавируса Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости задуматься о мире после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Путин примет участие в смотре марша караулов Президентского полка Президент России Владимир Путин примет участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка.

03:00 Росстат назвал потери РСФСР в Великой Отечественной войне Федеральная служба государственной статистики России подсчитала потери РСФСР в Великой Отечественной войне.

03:00 Мальдини считает ошибочным решение досрочно завершить сезон во французской Лиге 1 Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини, в настоящее время занимающий пост спортивного директора клуба, считает, что нынешний сезон нужно доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.

03:00 Число случаев коронавируса в Москве превысило 100 тысяч В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что число случаев COVID-19 в Москве превысило 100 тыс.

03:00 За сутки в России после коронавируса выписаны 5308 человек За сутки в России после коронавируса выздоровели 5308 человек, за всё время выписаны 31 916 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

03:00 UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у Соузы Абсолютный бойцовский чемпионат выпустил заявление по поводу положительного теста на коронавирус у бойца Роналду Соузы, который должен был принять участие на турнире UFC 249.

03:00 В России за сутки умерли 104 пациента с коронавирусом В России за последние сутки скончались 104 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

03:00 В Белоруссии сняли запрет на вывоз ряда медицинских товаров Правительство Белоруссии сняло запрет на вывоз из страны марли, бинтов, ваты и медицинских масок.

03:00 В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 в стране достигло 198 676.

03:00 Шарапова вспомнила, как попала мячом в пах Джоковичу во время съёмок Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова и лидер мужского рейтинга Новак Джокович вспомнили совместные съёмки 2010 года, на которых они соревновались друг с другом в различных видах спорта, используя теннисные мячи.

03:00 Путин возложил цветы к мемориалам городам-героям в Москве Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалам городам-героям в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

03:00 Проценко назвал число лечащихся в Коммунарке пациентов с коронавирусом Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко назвал число лечащихся в медицинском учреждении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов В Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2520 пациентов. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

03:00 Заболевший коронавирусом Соуза контактировал с соперником Олейника на UFC 249 Оппонент российского бойца Алексея Олейника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 бразилец Фабрисиу Вердум контактировал с больным коронавирусом соотечественником Роналду Соузой.

03:00 В Москве начался воздушный парад в честь Дня Победы В Москве над Красной площадью начался воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

03:00 Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно».

03:00 Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Парке славы в Киеве.

03:00 Мельгарехо: наверное, я покину «Спартак» Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо заявил, что, скорее всего, покинет московский клуб.

03:00 Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

03:00 На Украине за сутки зафиксировано 515 новых случаев коронавируса На Украине за сутки выявлено 515 новых случаев заболевания коронавирусом.

03:00 Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата Президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

03:00 СМИ: Вратарь «Реал Сосьедада» сдал положительный тест на коронавирус Серологический тест на наличие коронавирусной инфекции у голкипера «Реала Сосьедад» Алекса Ремиро дал положительный результат.

03:00 На предприятии в Хабаровском крае произошёл крупный пожар В посёлке Лесозавод Хабаровского края на коммерческом предприятии загорелись отходы деревообработки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

03:00 Боец UFC: я не верю в шумиху вокруг Яна Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кори Сэндхаген скептически высказался о таланте россиянина Петра Яна.

03:00 Додон рассказал о важности юбилея Победы для всего человечества Президент Молдавии Игорь Додон заявил о важности юбилея Победы для всего человечества.

03:00 В России провели более 5 млн тестов на коронавирус По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 5,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Источник: НБА может провести следующий сезон без зрителей В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривают вариант с проведением сезона-2020/21 при закрытых дверях.

03:00 СК возбудил дело из-за пожара с шестью погибшими в Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью шести человек в жилом доме на территории тепличного комплекса в Туймазинском районе Башкирии.

03:00 Число случаев коронавируса в Индии превысило 59 тысяч В Индии число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 59 тыс.

03:00 Гербольдт — о переходе Трусовой: ситуация сложная для всех Тренер Катарина Гербольдт прокомментировала переход 15-летней фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

03:00 В московском метро покажут воздушный парад и салют Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что воздушную часть парада и салют в честь Дня Победы покажут на экранах в Московском метрополитене.

03:00 В ФИФА разрешили чемпионатам отказаться от системы VAR Международная футбольная федерация (ФИФА) не будет против, если национальные чемпионаты откажутся от использования систем видеопомощи арбитрам (VAR) при возобновлении сезона.

03:00 Шесть человек погибли при пожаре в деревне в Башкирии Шесть человек погибли и ещё один пострадал в результате пожара в одной из деревень Туймазинского района Башкирии.

03:00 В «Милане» подтвердили коронавирус у нескольких футболистов Президент «Милана» Паоло Скарони подтвердил, что в его клубе действительно есть футболисты, заболевшие коронавирусом.

03:00 Из подтопленных сёл Казахстана откачали 4,5 млн кубических метров воды Спасатели откачали свыше 4,5 млн куб. м воды из нескольких населённых пунктов в Туркестанской области Казахстана, которые оказались подтопленными в результате прорыва дамбы в соседнем Узбекистане.

03:00 СМИ: Федун проведёт в больнице порядка недели Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, которому поставлен диагноз «коронавирус», может покинуть стены больницы через пять-семь дней.

03:00 Воздушный парад прошёл в небе над Новосибирском В небе над Новосибирском провели воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

03:00 Железняков назвал предательством переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристками из группы Этери Тутберидзе, прокомментировал переход 15-летней Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

03:00 Источник: участник UFC 249 сдал положительный тест на коронавирус Бразильский боец смешанных единоборств Роналду Соуза, который должен был выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, сдал положительный тест на коронавирус.

03:00 Число новых случаев коронавируса в Германии за сутки возросло на 1251 Число новых случаев коронавируса в Германии за сутки возросло на 1251. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает Институт Роберта Коха.

03:00 В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса В Новосибирской области за сутки выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.