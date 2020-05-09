Воздушный парад в честь Дня Победы — видео

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Times: российские офицеры лишатся каракулевых шапок по инициативе Путина Times
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Число случаев коронавируса в Сингапуре превысило 22 тысячи
Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 22 тыс.
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Источник: в АПЛ опасаются бунта игроков из-за коронавируса
Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) опасается, что некоторые топовые футболисты откажутся играть в условиях пандемии коронавируса и потребуют завершения сезона.
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Российский «Витязь» установил вымпел на дне Марианской впадины
Российский автономный подводный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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В Польше произошёл пожар в центре ядерных исследований
В польском Национальном центре ядерных исследований произошёл пожар.
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Соперник Соузы на UFC 249 поддержал бразильца, заболевшего коронавирусом
Юрайя Холл, несостоявшийся соперник Роналду Соузы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, отреагировал на информацию об отмене боя из-за положительного теста на коронавирус у бразильского спортсмена.
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Песков заявил о соблюдении мер безопасности при обращении Путина 9 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе посещения главой государства Владимиром Путиным Александровского сада 9 мая, откуда он обратился к россиянам в связи с празднованием Дня Победы, были соблюдены все меры безопасности.
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Футболист «Уфы» Тилль: ситуация с коронавирусом в России становится хуже с каждым днём
Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль рассказал о ситуации с коронавирусом в России и допустил, что сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится.
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В ООН призвали задуматься о мире после пандемии коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости задуматься о мире после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Путин примет участие в смотре марша караулов Президентского полка
Президент России Владимир Путин примет участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка.
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Росстат назвал потери РСФСР в Великой Отечественной войне
Федеральная служба государственной статистики России подсчитала потери РСФСР в Великой Отечественной войне.
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Мальдини считает ошибочным решение досрочно завершить сезон во французской Лиге 1
Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини, в настоящее время занимающий пост спортивного директора клуба, считает, что нынешний сезон нужно доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.
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Число случаев коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявили, что число случаев COVID-19 в Москве превысило 100 тыс.
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За сутки в России после коронавируса выписаны 5308 человек
За сутки в России после коронавируса выздоровели 5308 человек, за всё время выписаны 31 916 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у Соузы
Абсолютный бойцовский чемпионат выпустил заявление по поводу положительного теста на коронавирус у бойца Роналду Соузы, который должен был принять участие на турнире UFC 249.
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В России за сутки умерли 104 пациента с коронавирусом
В России за последние сутки скончались 104 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
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В Белоруссии сняли запрет на вывоз ряда медицинских товаров
Правительство Белоруссии сняло запрет на вывоз из страны марли, бинтов, ваты и медицинских масок.
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В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 в стране достигло 198 676.
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Шарапова вспомнила, как попала мячом в пах Джоковичу во время съёмок
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова и лидер мужского рейтинга Новак Джокович вспомнили совместные съёмки 2010 года, на которых они соревновались друг с другом в различных видах спорта, используя теннисные мячи.
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Путин возложил цветы к мемориалам городам-героям в Москве
Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалам городам-героям в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Проценко назвал число лечащихся в Коммунарке пациентов с коронавирусом
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко назвал число лечащихся в медицинском учреждении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Москве вылечились от коронавируса ещё 2520 пациентов
В Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2520 пациентов. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Заболевший коронавирусом Соуза контактировал с соперником Олейника на UFC 249
Оппонент российского бойца Алексея Олейника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 бразилец Фабрисиу Вердум контактировал с больным коронавирусом соотечественником Роналду Соузой.
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В Москве начался воздушный парад в честь Дня Победы
В Москве над Красной площадью начался воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно».
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Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Парке славы в Киеве.
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Мельгарехо: наверное, я покину «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо заявил, что, скорее всего, покинет московский клуб.
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Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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На Украине за сутки зафиксировано 515 новых случаев коронавируса
На Украине за сутки выявлено 515 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
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СМИ: Вратарь «Реал Сосьедада» сдал положительный тест на коронавирус
Серологический тест на наличие коронавирусной инфекции у голкипера «Реала Сосьедад» Алекса Ремиро дал положительный результат.
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На предприятии в Хабаровском крае произошёл крупный пожар
В посёлке Лесозавод Хабаровского края на коммерческом предприятии загорелись отходы деревообработки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Боец UFC: я не верю в шумиху вокруг Яна
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кори Сэндхаген скептически высказался о таланте россиянина Петра Яна.
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Додон рассказал о важности юбилея Победы для всего человечества
Президент Молдавии Игорь Додон заявил о важности юбилея Победы для всего человечества.
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В России провели более 5 млн тестов на коронавирус
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 5,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.
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Источник: НБА может провести следующий сезон без зрителей
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривают вариант с проведением сезона-2020/21 при закрытых дверях.
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СК возбудил дело из-за пожара с шестью погибшими в Башкирии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью шести человек в жилом доме на территории тепличного комплекса в Туймазинском районе Башкирии.
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Число случаев коронавируса в Индии превысило 59 тысяч
В Индии число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 59 тыс.
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Гербольдт — о переходе Трусовой: ситуация сложная для всех
Тренер Катарина Гербольдт прокомментировала переход 15-летней фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
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В московском метро покажут воздушный парад и салют
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что воздушную часть парада и салют в честь Дня Победы покажут на экранах в Московском метрополитене.
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В ФИФА разрешили чемпионатам отказаться от системы VAR
Международная футбольная федерация (ФИФА) не будет против, если национальные чемпионаты откажутся от использования систем видеопомощи арбитрам (VAR) при возобновлении сезона.
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Шесть человек погибли при пожаре в деревне в Башкирии
Шесть человек погибли и ещё один пострадал в результате пожара в одной из деревень Туймазинского района Башкирии.
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В «Милане» подтвердили коронавирус у нескольких футболистов
Президент «Милана» Паоло Скарони подтвердил, что в его клубе действительно есть футболисты, заболевшие коронавирусом.
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Из подтопленных сёл Казахстана откачали 4,5 млн кубических метров воды
Спасатели откачали свыше 4,5 млн куб. м воды из нескольких населённых пунктов в Туркестанской области Казахстана, которые оказались подтопленными в результате прорыва дамбы в соседнем Узбекистане.
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СМИ: Федун проведёт в больнице порядка недели
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, которому поставлен диагноз «коронавирус», может покинуть стены больницы через пять-семь дней.
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Воздушный парад прошёл в небе над Новосибирском
В небе над Новосибирском провели воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Железняков назвал предательством переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристками из группы Этери Тутберидзе, прокомментировал переход 15-летней Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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Источник: участник UFC 249 сдал положительный тест на коронавирус
Бразильский боец смешанных единоборств Роналду Соуза, который должен был выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, сдал положительный тест на коронавирус.
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Число новых случаев коронавируса в Германии за сутки возросло на 1251
Число новых случаев коронавируса в Германии за сутки возросло на 1251. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает Институт Роберта Коха.
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В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса
В Новосибирской области за сутки выявлено 76 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Москве 9 мая ожидается до +15 °С
В Москве в субботу, 9 мая, ожидается до +15 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.