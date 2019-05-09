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Парад в честь 74-летия Великой Победы — трансляция
В День Победы 9 мая ИноТВ предлагает своим читателям видео-трансляцию парада с Красной площади. В центре российской столицы прошёл традиционный праздничный марш с участием военной техники, приуроченный к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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