Климкин: у России нет морального права праздновать День Победы

Популярное
-
ERR: эффект чистых рук — на карантине в Эстонии снизилось число кишечных заболеваний ERR
-
Times: Северная Корея строит большую базу для ядерных ракет Times
-
Решительность и дисциплина: Spiegel объяснил успех Греции в борьбе с пандемией Der Spiegel
-
Polskie Radio: пытаясь «подменить» Москву во время эпидемии, Лукашенко играет с огнём Polskie Radio
-
Sun: свежие данные о «российском деле» повергли одного из главных обвинителей Трампа в «панику» Sun
-
CNN: США планируют наказать Китай за «распространение» коронавируса CNN
-
Forbes: в нынешнем нефтяном кризисе консервативная Россия оказалась на коне Forbes
-
Times: российские офицеры лишатся каракулевых шапок по инициативе Путина Times
INFOX.SG
-
Радимов: продавцы в магазинах рискуют больше, чем футболисты
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал завершение сезонов в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), а также высказал мнение, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) лучше полностью доиграть.
-
В России за сутки от коронавируса вылечились 5495 человек
За сутки в России от коронавируса полностью вылечились 5495 человек, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.
-
Госпитализированный боец UFC Фергюсон станцевал в больнице
Американец Тони Фергюсон, проигравший нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, станцевал в больнице, находясь под капельницей.
-
В Госдуме оценили слова Климкина о России и праздновании Дня Победы
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
-
В России за сутки скончались 94 пациента с коронавирусом
В России за сутки умерли 94 человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.
-
В Казахстане карантинные ограничения планируют снимать постепенно
Власти Казахстана планируют снимать введённые из-за коронавируса ограничения в стране постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
-
Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
-
В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусом
В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах. Общее число подтверждённых случаев достигло 221 344. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
-
Источник: из квартиры сотрудницы РФС украли 50 млн рублей
Ограблена квартира председателя комитета женского футбола Российского футбольного союза (РФС) Полины Юмашевой.
-
В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции
Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.
-
Шестаков: Нурмагомедову вообще всё равно, с кем драться
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поделился мнением о следующем поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
-
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 4032 человека
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 4032 человека. Общее число выздоровевших в городе увеличилось до 17 822, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
-
СМИ: Участники UFC 249 не имеют права подавать в суд в случае заболевания коронавирусом
Все бойцы и персонал турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 подписали контракты с организацией, согласно которым им нельзя подавать в суд на промоушен, если кто-нибудь заболеет коронавирусом.
-
Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября
Лидер Молдавии Игорь Додон предложил провести президентские выборы в стране 1 ноября. Об этом он сообщил на брифинге.
-
Джикия: досрочное завершение сезона — это не выход
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия выразил желание доиграть чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
При стрельбе в парке Техаса пострадали пять человек
В парке города Форт-Уэрт в американском штате Техас произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек, они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в своём Facebook.
-
Гаджиев выразил желание провести в России турнир по примеру UFC 249
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказал мнение о прошедшем турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249.
-
СК возбудил дело после гибели девяти человек при пожаре в Красногорске
Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном Красногорске, где, по последним данным, погибли девять человек. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
-
Футболист «Вольфсбурга» Герхардт получил травму лица на первой тренировке после карантина
Полузащитник немецкого «Вольфсбурга» Янник Герхардт выбыл из строя на неопределённый срок в результате травмы, полученной на первой же командной тренировке после выхода с карантина.
-
Власти Ухани пообещали не допустить повторной волны коронавируса
Власти китайского города Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка коронавирусной инфекции, намерены сохранить жёсткие меры эпидемиологического контроля, чтобы не допустить повторной эпидемии.
-
Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Красногорске
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате пожара в частном хосписе в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
-
Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Сехудо, объявившего о завершении карьеры
Российский боец смешанных единоборств (UFC) Забит Магомедшарипов выразил готовность провести поединок с чемпионом легчайшего веса Генри Сехудо, объявившим о завершении карьеры после турнира UFC 249.
-
Источник: в «Реале» намерены сократить зарплатную ведомость на 30%
Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность снижения зарплат своим футболистам на следующий сезон на 30%.
-
В Свердловской области объяснили разные допвыплаты медикам в пандемию
Медицинские сотрудники, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получают дополнительные выплаты в зависимости от нагрузки и фактически отработанных часов, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
-
У Фергюсона обнаружен перелом орбитальной кости
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон получил серьёзные повреждения в бою со своим соотечественником Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.
-
СМИ: АПЛ может возобновиться 12 июня
Стала известна возможная дата возобновления сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.
-
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
-
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения на UFC 249
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил слова поддержки американцу Тони Фергюсону, попавшему в больницу после турнира UFC 249.
-
Число инфицированных коронавирусом в Казахстане достигло 5126
В Казахстане за сутки выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
-
В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра
В Москве и Подмосковье с 21:00 понедельника, 11 мая, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
-
В Южной Корее за сутки выявили 35 случаев заболевания коронавирусом
В Южной Корее за сутки зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве страны.
-
В России отмечено снижение спроса на сладости
Аналитики компании «Такском» выяснили, как во время самоизоляции изменился спрос на некоторые виды сладостей, снеки, мучные изделия и товары для выпечки. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
-
Число заболевших коронавирусом в Германии составило 169 575
В Германии за сутки выявлено 357 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
-
ЕК выделит до €15,8 млн на «улучшение мнения» о ЕС в соседних странах
Еврокомиссия намерена улучшить мнение о ЕС в государствах — участниках программы «Европейская политика соседства». На эти цели выделено €15,8 млн. С опубликованным ЕК тендером ознакомился RT.
-
В Москве 11 мая ожидается до +20 °С
В Москве в понедельник, 11 мая, ожидается до +20 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
-
В Минобороны прокомментировали возвращение специалистов из Италии
Возвращение самолётов ВКС России со специалистами, которые помогали в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии, проходит в плановом режиме.
-
Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 900
В Приморском крае инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено у 907 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.
-
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Японии
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья японской префектуры Ибараки. Об этом сообщает Геологическая служба США.
-
В МВД назвали регионы — лидеры по числу нарушений режима самоизоляции
Приморский край и южные регионы России оказались лидерами по числу нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД России Юрий Валяев.
-
В Китае за сутки не выявлено смертей от коронавируса
В Китае за сутки выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
-
Авиакомпании усилят проверку пассажиров вывозных рейсов
Авиакомпании при посадке пассажира на вывозной рейс будут тщательно проверять адрес его фактического проживания.
-
Число инфицированных коронавирусом в Мексике превысило 35 тысяч
В Мексике выявлено 35 022 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.
-
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
-
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Чили
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.
-
Число случаев заболевания коронавирусом в Канаде достигло 68 848
Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде составило 68 848. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
-
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в подмосковном хосписе
Шесть пострадавших при пожаре в частном хосписе в Красногорске находятся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе главы города.
-
Шестой самолёт с российскими специалистами вернулся из Италии
Шестой самолёт ВКС России со специалистами, которые помогали в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский.
-
СМИ: Пенс ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря
Вице-президент США Майк Пенс находится на самоизоляции после того, как тест на коронавирус у его пресс-секретаря показал положительный результат.
-
Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
Причиной пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске могло стать неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
-
В Минздраве Чечни рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
В Чечне с начала эпидемии скончались девять пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил глава местного Минздрава Эльхан Сулейманов.