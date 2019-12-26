Климкин: Путин начинает интенсивно давить на Украину

После проведения нормандского саммита в Париже Владимир Путин начал интенсивное давление на Украину, уверен Павел Климкин. Как передаёт «Лiга», по мнению экс-министра иностранных дел Украины, встречи ради встреч просто будут использованы Путиным для того, чтобы понять украинскую позицию и поставить Киев «в определённый коридор».

Бывший министр иностранных дел Украины заявил, что после проведения нормандского саммита в Париже президент России Владимир Путин начнёт «очень интенсивно давить на Украину». Однако, как пишет «Лiга», Климкин считает разблокирование нормандского формата позитивом.

«Я не считаю это успехом, но считаю это позитивом. И скажу почему. Я не являюсь большим сторонником встречи ради встречи. Мы провели на министерском уровне в нормандском формате 15 встреч. В некоторых случаях это помогло. Ну, например, в вопросах безопасности, в освобождении некоторых из наших политических заключённых», — отметил Климкин.

По его словам, встречи ради встреч просто будут использованы Путиным для того, чтобы «понять нашу позицию и поставить нас в определённый коридор».

«Вот после этой эмоциональной воронки с обменом все говорят, что Париж — это ничья. Условно скажем, что это ничья. Но сейчас Путин начнёт на нас очень интенсивно давить. Мы уже это видим: обмен, минская площадка, весь политический трек, безопасность», — объяснил Климкин.