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СТРАНА: Климкин назвал Украину сырьевым придатком Евросоюза

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Экс-глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин назвал Украину сырьевым придатком Европы. Как передаёт «СТРАНА», так он прокомментировал новость о том, что по итогам минувшего года Украина стала третьей страной в мире по объёмам сельхозэкспорта в страны Евросоюза.
СТРАНА: Климкин назвал Украину сырьевым придатком Евросоюза
Reuters
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал новость о том, что по итогам минувшего года Украина стала третьей страной в мире по объёмам сельхозэкспорта в страны Евросоюза.
 
Как пишет «СТРАНА», экс-глава МИД считает, что радоваться особо нечему, потому что Украина вывозит в основном сырьё.
 
«Все так радуются, что мы стали третьим экспортёром сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырьё. Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья», — написал Павел Климкин в Twitter.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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