СТРАНА: Климкин назвал Украину сырьевым придатком Евросоюза

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Welt: на встрече в Москве Меркель заняла сторону Путина наперекор США Die Welt
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«Тревожный звонок для военных всего мира» — NBC напомнил о гражданских самолётах, потерпевших крушение в зонах конфликта NBC
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Independent: «спроектирован клоунами» — новые данные о Boeing 737 Max встревожили американских политиков Independent
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Ушли из семьи, чтобы заработать на ней: Fox высмеял принца Гарри с супругой за «попытку усидеть на двух стульях» Fox News
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«Авангард» нанёс «Амуру» пятое поражение подряд в КХЛ
Омский «Авангард» в серии буллитов обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Bellingcat назвали видеоконтент Ruptly «очень, очень хорошим»
Проект Bellingcat в своём Twitter-аккаунте опубликовал видео Ruptly с места крушения украинского пассажирского самолёта в Иране, при этом сотрудник портала похвалил агентство за контент.
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В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Руководство омской школы-интерната, в которую был помещён восьмилетний мальчик, встававший по указанию родителей на колени на гречку в качестве наказания, отпустило ребёнка жить с матерью.
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Слуцкий считает Путина самым влиятельным человеком в российском футболе
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал президента России Владимира Путина самым влиятельным человеком в российском футболе.
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Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ
Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил депутат парламента от партии «Европейская солидарность», член делегации Алексей Гончаренко.
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Экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
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Путин поручил представить меры по развитию паллиативной медпомощи
Российский лидер Владимир Путин поручил Минздраву представить до 1 апреля предложения по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи.
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ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин прокомментировал данные о повышении тарифов сотовыми операторами.
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В Турции соревнования по борьбе завершились массовой дракой
На турнире по борьбе в Турции произошла массовая драка с участием спортсменов и тренеров.
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Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины». Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.
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В ФРГ оценили возможное соглашение о прекращении огня в Ливии
В немецком правительстве заявили, что Германия приветствует соглашение о прекращении огня в Ливии, которое, как ожидается, должно быть подписано в Москве.
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Россельхознадзор может ввести ограничения на поставки кормов из КНР
Россельхознадзор предупредил о возможном введении ограничений на поставки кормов и кормовых добавок из Китая из-за их несоответствия требованиям законодательства России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Кабмин выделит деньги на закупку не зарегистрированных в России лекарств
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении из резерва правительства денег на закупку не зарегистрированных в стране препаратов для лечения детей.
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Булатов: Цорн сообщил, что Федун решил назначить Пилипчука главным тренером «Спартака-2»
Бывший главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов рассказал о своей отставке с поста наставника команды.
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Экс-биатлонист Тихонов назвал Губерниева идиотом
Четырёхкратный олимпийский чемпион, экс-глава Союза биатлонистов России по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который напомнил, что Тихонов был арестован по подозрению в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в августе 2000 года.
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Пострадавшим при ЧП на заводе под Белгородом выплатили по 1 млн рублей
Правительство Белгородской области выплатило по 1 млн рублей семьям работников комбикормового завода в селе Беленькое, которые получили ожоги в результате хлопка пылевоздушной смеси на предприятии 11 января.
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КХЛ назвала лучших игроков недели
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила лучших игроков минувшей недели.
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В Болгарии возбудили дело по факту взрыва в доме в Варне
Болгарская прокуратура возбудила дело о поджоге после взрыва в жилом доме в городе Варна.
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Парламент Абхазии назначил исполняющего обязанности президента
Парламент Абхазии назначил премьер-министра страны Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента.
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Иньеста упрекнул руководство «Барселоны» в неуважении к главному тренеру Вальверде
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил недовольство ситуацией в команде после информации о том, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде находится на грани увольнения и руководство клуба уже ведёт переговоры с потенциальными кандидатами на пост наставника.
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В Счётной палате рассказали о доступе россиян к чистой питьевой воде
Счётная палата России подготовила отчёт «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Экология», в котором говорится о доступе россиян к чистой питьевой воде.
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Эрдоган посетит Германию 19 января
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен совершить рабочий визит в Германию 19 января, сообщили в администрации турецкого лидера.
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Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы
Парламент Абхазии принял отставку президента страны Рауля Хаджимбы.
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Белоруссия и Россия пока не договорились по тарифам на транзит нефти
Представителям антимонопольных ведомств России и Белоруссии в понедельник, 13 января, не удалось достичь договорённостей по тарифам на транзит российских нефти и нефтепродуктов, передаёт БЕЛТА.
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Депутат Рады назвал Бандеру террористом
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом.
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«Спартак» отправился на сбор в ОАЭ в составе 26 футболистов
Московский «Спартак» отправился на зимний сбор в Абу-Даби в составе 26 игроков.
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Губерниев: когда я стоял в сторонке, Тихонов сидел за попытку организовать заказное убийство
Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
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В СБУ начали расследовать крушение самолёта в Иране по трём статьям
Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) начало досудебное расследование в связи крушением самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране по трём статьям украинского УК.
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Глава ФНС выступит с докладом на Гайдаровском форуме
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин выступит с докладом в рамках деловой программы Гайдаровского форума — 2020.
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На Украине завели уголовное дело против бывшего главы ГБР Романа Трубы
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
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Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов раскритиковал эфиры Губерниева
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике известного комментатора Дмитрия Губерниева.
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Агент футболиста «Спартака» Крала подтвердил интерес к игроку со стороны «Ньюкасла»
Кароль Кисел, агент полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала, подтвердил информацию об интересе к его клиенту со стороны английского футбольного клуба «Ньюкасл».
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НАТО рассказало об ответе на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какой ответ готовит альянс на размещение российской стороной комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729.
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Макрон подчеркнул важность соблюдения перемирия в Донбассе
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул важность строгого соблюдения перемирия в Донбассе.
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СМИ: Белорусский вратарь Гутор отказал «Крыльям Советов» и перешёл в солигорский «Шахтёр»
Голкипер Александр Гутор отклонил предложение самарских «Крыльев Советов» и продолжит карьеру на родине.
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СМИ: Футболист ЦСКА Гордюшенко близок к переходу в «Торпедо»
Полузащитник московского ЦСКА Астемир Гордюшенко находится на просмотре в столичном футбольном клубе «Торпедо».
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В Крыму заявили об отсутствии переговоров с Украиной о водной блокаде
Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что в настоящий момент между российской и украинской сторонами не ведутся переговоры по поводу возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
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Кудерметова обыграла Стосур и вышла во второй круг турнира WTA в Хобарте
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над австралийкой Самантой Стосур в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хобарте.
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Симеоне поддержал футболиста «Реала», удалённого в матче за Суперкубок Испании с «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил действия уругвайского полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, получившего красную карточку в дополнительное время матча за Суперкубок Испании, который выиграл королевский клуб (0:0, 4:1 — пен.).
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Вице-президент Абхазии заявил об отставке
Аслан Барциц заявил о сложении с себя полномочий вице-президента Абхазии. Об этом сообщается на сайте президента республики.
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В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии
В Доме приёмов МИД России начались российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, к которым в ближайшее время подключатся представители ливийских сторон, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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В Варне при взрыве в доме погиб один человек и 11 пострадали
В Варне в жилом доме произошёл взрыв, в результате которого одна женщина погибла и ещё 11 человек пострадали, передаёт РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио.
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Американский боксёр потерял сознание после того, как отправил соперника в нокаут
Американский боксёр Джордж Ринкон потерял сознание после того, как отправил в нокаут своего соперника Диего Переса.
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Три британских офшора начнут передавать ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора — острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году намерены уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) о счетах и активах россиян в своих юрисдикциях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновлённые списки документов.
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Неймар: я бы хотел помочь сборной Бразилии на Кубке Америки и ОИ
Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар заявил о желании помочь своей команде летом на Кубке Америки и Олимпиаде.
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Состояние пострадавших при ЧП под Белгородом стабилизировалось
Состояние пострадавших при хлопке газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области стабилизировалось. Об этом сообщили в правительстве региона.
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Эксперт оценил повышение стоимости тарифов сотовыми операторами
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин прокомментировал RT сообщение о том, что сотовые операторы повысили стоимость тарифов.
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Вице-президент Абхазии исключил участие Хаджимбы в повторных выборах
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил, что подавший в отставку с поста главы государства Рауль Хаджимба не намерен участвовать в повторных президентских выборах в республике 22 марта.
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Орлов заявил, что «Зенит» ищет плеймейкера на трансферном рынке
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о работе санкт-петербургского «Зенита» на трансферном рынке.
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Делегация ПНС Ливии прибыла в Москву
Делегация правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем прибыла в Москву для переговоров с маршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.