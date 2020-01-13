СТРАНА: Климкин назвал Украину сырьевым придатком Евросоюза

Экс-глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин назвал Украину сырьевым придатком Европы. Как передаёт «СТРАНА», так он прокомментировал новость о том, что по итогам минувшего года Украина стала третьей страной в мире по объёмам сельхозэкспорта в страны Евросоюза.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал новость о том, что по итогам минувшего года Украина стала третьей страной в мире по объёмам сельхозэкспорта в страны Евросоюза.

Как пишет «СТРАНА», экс-глава МИД считает, что радоваться особо нечему, потому что Украина вывозит в основном сырьё.

«Все так радуются, что мы стали третьим экспортёром сельскохозяйственной продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырьё. Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья», — написал Павел Климкин в Twitter.