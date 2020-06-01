Корреспондент: МВФ отказал Украине в помощи из-за кризиса и пандемии

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, почему МВФ отказал Киеву в трёхлетней программе расширенного финансирования. Как передаёт «Корреспондент», чиновник заявил, что это произошло из-за экономического кризиса, а также распространения пандемии.

Международный валютный фонд отказал Украине в трёхлетней программе из-за экономического кризиса и пандемии. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Марченко отметил, что Украина выполнила все необходимые обязательства и причиной изменения программы МВФ является то, что там не открывают сейчас ни для кого программы расширенного финансирования Extended Fund Facility.

«Основной аргумент: МВФ говорит, что мы — в экономическом кризисе, и мы не можем спланировать программу на три года. Ведь EFF — трёхлетняя программа. Это был единственный аргумент. Мы долго боролись за EFF, поскольку прошли по ней 99 процентов пути. Для нас это была достаточно неожиданная история», — отметил он.

По словам Марченко, основная причина — пандемия, поскольку Фонду поступает много заявок на программу быстрого финансирования из-за коронавируса.

Как напоминает издание, 7 мая МВФ отказал Украине в трёхлетней программе, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной.