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СТРАНА: Зеленский обсудил с МВФ увеличение суммы кредита для Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский попросил у МВФ об увеличении суммы поддержки Украины из-за пандемии коронавируса. Как передаёт «СТРАНА», Зеленский добавил, что это необходимо для того, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан.
СТРАНА: Зеленский обсудил с МВФ увеличение суммы кредита для Украины
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Как пишет «СТРАНА», в ходе беседы обсуждалось увеличение суммы поддержки Украины со стороны фонда.

«Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознаёт, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан», — заявил Владимир Зеленский. 

А директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в Twitter сообщила, что разговор с Зеленским был конструктивным, однако подробностей о нём не привела.
 
«Имела очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса Covid-19», — написала Кристалина Георгиева.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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