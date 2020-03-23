СТРАНА: Зеленский обсудил с МВФ увеличение суммы кредита для Украины

Владимир Зеленский попросил у МВФ об увеличении суммы поддержки Украины из-за пандемии коронавируса. Как передаёт «СТРАНА», Зеленский добавил, что это необходимо для того, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Как пишет «СТРАНА», в ходе беседы обсуждалось увеличение суммы поддержки Украины со стороны фонда.
«Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознаёт, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан», — заявил Владимир Зеленский.
А директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в Twitter сообщила, что разговор с Зеленским был конструктивным, однако подробностей о нём не привела.
«Имела очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, поскольку страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса Covid-19», — написала Кристалина Георгиева.
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