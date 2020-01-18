Guardian: глава МВФ предупредила о риске повторения Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила о том, что из-за растущего неравенства и нестабильности финансового сектора мировая экономика столкнулась с риском возвращения Великой депрессии, пишет The Guardian.

Выступая в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне, Георгиева привела данные нового исследования МВФ. В нём нынешнюю экономику сравнили с «бурными двадцатыми», которые закончились в 1929 году масштабным обвалом рынков. И, согласно данным исследования, в мире уже наблюдается тенденция, похожая на то, что происходило в 1920-х.

И хотя за последние два десятилетия неравенство между странами сократилось, однако внутри стран оно возросло. Георгиева привела в качестве примера Великобританию.

«В Великобритании, например, 10% самых состоятельных людей контролируют почти столько же богатств, что и 50% наименее состоятельных. Схожая ситуации наблюдается в большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где неравенство доходов и имущественного положения достигло или почти достигло рекордных высот», — заявила глава МВФ.

Она также добавила, что «эта тревожная тенденция в некотором роде напоминает о раннем периоде XX века», когда комбинация технологии и интеграции привела к «первому позолоченному веку, бурным двадцатым и, в конце концов, финансовой катастрофе».

По словам Георгиевой, новые проблемы, такие как чрезвычайная климатическая ситуация и рост протекционизма в сфере торговли, говорят о том, что следующие десять лет, скорее всего, будут сопровождаться социальными волнениями и волатильностью финансовых рынков.

«Если бы мне пришлось назвать лейтмотив для начала нового десятилетия, то им бы стала растущая неопределённость», — подчеркнула глава МВФ.

Она также отметила, что чрезмерное неравенство не только мешает экономическому росту, но и подпитывает популизм и подогревает политические волнения, пишет The Guardian.