Guardian: глава МВФ предупредила о риске повторения Великой депрессии

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Намёки на будущее и «политическое землетрясение» — мировые СМИ о послании Путина Федеральному собранию ИноТВ
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Focus объяснил причины перестановок в Кремле Focus
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24 канал: посол Украины в США заговорил о «российском следе» в авиакатастрофе в Иране Телеканал новин 24
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Independent: «спроектирован клоунами» — новые данные о Boeing 737 Max встревожили американских политиков Independent
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Футболист Шарлия объявил об уходе из ЦСКА
Хорватский защитник Звонимир Шарлия объявил, что покидает московский футбольный клуб ЦСКА.
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Состояние раненных при нападении в Магасе полицейских улучшилось
Состояние полицейских, которые были ранены в результате нападения на пост ДПС в ингушском Магасе, стало улучшаться.
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Синоптик рассказал о кратковременном похолодании в Москве
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT, какой погоды стоит ожидать в Москве на предстоящей неделе.
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Кафельников: Рублёв идеально подготовился к сезону
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что россиянин Андрей Рублёв имеет хорошие шансы удачно выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
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Эксперты оценили государственные расходы России на курильщиков
Центр развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» представил исследование, рассказывающее о расходах, которые несёт система здравоохранения России из-за курящих граждан.
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Мужская сборная России по водному поло проиграла Румынии на ЧЕ
Мужская сборная России потерпела поражение от сборной Румынии в матче группового этапа чемпионата Европы в Будапеште.
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В Подмосковье отравились девять подопечных дома престарелых
В Московской области в Реутове девять подопечных центра социального обслуживания населения госпитализированы с признаками пищевого отравления.
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Рублёв заявил, что у него хватит сил на Australian Open
После побед на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Аделаиде россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от старта на Открытом чемпионате Австралии, который запланирован на 20 января.
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Платини сравнил ФИФА и CAS с мафией
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини сравнил с мафией деятельность Международной федерации футбола (ФИФА) и Спортивного арбитражного суда (CAS).
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Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
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Рублёв — о двух победах подряд на старте сезона: сам не знаю, как мне это удалось
Россиянин Андрей Рублёв признался, что не ожидал победить на двух турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) подряд.
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В ДНР предложили Зеленскому начать прямой диалог
Председатель Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Бидёвка считает, что «было бы логичным», если бы представители Донбасса и президент Украины Владимир Зеленский вели прямой диалог.
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В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа.
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Большунов победил в гонке на 15 км в рамках этапа КМ в Ново-Место
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем на 15 км, которая прошла в рамках седьмого этапа Кубка мира в Ново-Место.
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Платная парковка появится ещё на 80 улицах Москвы в феврале
С 17 февраля ещё на 80 московских улицах появятся платные парковочные места. Данные изменения вносятся по запросам депутатов и местных жителей.
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В Тверской области нашли двух пропавших школьников
Сотрудники правоохранительных органов нашли двух школьников из города Калязина Тверской области, которые вечером 17 января ушли из дома и пропали. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
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Рублёв стал первым теннисистом за 16 лет, выигравшим подряд два турнира на старте сезона
Россиянин Андрей Рублёв установил достижение, которое не покорялось никому из теннисистов за последние 16 лет.
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Пожар произошёл на строительном рынке в Подмосковье
На территории строительного рынка в селе Коробчееве Коломенского района Московской области произошёл пожар.
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Шлеменко считает, что за Макгрегора болеют пьяные люди
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко порассуждал о популярности бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
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Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень»
Российский президент Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где во время Великой Отечественной войны получил ранение его отец. Об этом сообщает РИА Новости.
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Шлеменко рассказал, за счёт чего Серроне может победить Макгрегора
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оценил шансы американца Дональда Серроне на победу в бою с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором.
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ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля
Госбюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса на следующей неделе, на них он выступит в качестве свидетеля.
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Рублёв на следующей неделе станет второй ракеткой России
Благодаря победе на турнире в Аделаиде Андрей Рублёв обойдёт Карена Хачанова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и станет второй ракеткой России.
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В ЛНР заявили о поломке машин ВСУ из-за некачественного топлива
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что некачественное топливо привело к выходу из строя девяти машин ВСУ.
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Отряд кораблей Северного флота направится в западное Средиземноморье
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота вместе с судами обеспечения направятся в западную часть Средиземного моря.
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Стрельцов стал третьим в гонке преследования на 12,5 км в рамках Кубка IBU
Российский биатлонист Кирилл Стрельцов финишировал третьим в гонке преследования на 12,5 км, которая проходила в рамках этапа в Польше.
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Директор школы в Москве уволился после конфликта ученика с учителем
Директор московской школы, в которой ученик в ходе конфликта ударил учителя, уволился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента образования Москвы.
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Непряева финишировала второй в гонке на 10 км на этапе КМ в Ново-Место
Российская лыжница Наталья Непряева финишировала второй в гонке на 10 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира в чешском Ново-Место.
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Глава МВФ спрогнозировала новую Великую депрессию
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х.
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Бобровский заявил, что ему нравится жить в США
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о том, как себя чувствует в США.
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Армения ведёт переговоры с «Газпромом» о ценах на газ
Армения обсуждает с «Газпром Армения», которая является дочерней компанией «Газпрома», вопрос о ценах на поставку газа.
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Три человека погибли из-за пожара в частном доме в ХМАО
По факту гибели трёх человек в результате пожара в частном доме в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа организована проверка, сообщает региональная прокуратура.
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Кафельников — Рублёву: ждём тебя в десятке уже после Australian Open
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил Андрея Рублёва с победой на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов категории АТР 250 в австралийской Аделаиде.
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СК возбудил дело после ДТП на трассе в ЯНАО
Следователи возбудили уголовное дело после аварии на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, в которой погибли три человека.
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Член команды Макгрегора: мне страшно за Серроне
Боец Bellator, член команды Конора Макгрегора Диллон Дэнис поделился ожиданиями от поединка ирландского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Дональдом Серроне.
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В Доме печати в центре Еревана произошёл пожар
В МЧС Армении сообщили о возгорании в Доме печати в центре Еревана.
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Пловец Морозов победил в заплыве на 50 м вольным стилем в рамках этапа Серии чемпионов
Россиянин Владимир Морозов победил в заплыве на 50 м вольным стилем, который состоялся в рамках второго этапа Серии чемпионов в Пекине.
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В Хабаровске эвакуировали 700 человек из-за сообщений о минировании
В Хабаровске из зданий аэропорта и железнодорожного вокзала были эвакуированы порядка 700 человек из-за поступления сообщений о минировании. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
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В Москве у безработного украли $100 тысяч из банковской ячейки
В Москве неизвестные похитили $100 тыс. из банковской ячейки у неработающего жителя столицы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
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Рублёв обыграл Харриса и выиграл турнир АТР в Аделаиде
Россиянин Андрей Рублёв победил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Аделаиде.
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Умер драматург Юрий Димитрин
Драматург и писатель Юрий Димитрин, создавший либретто к советской рок-опере «Орфей и Эвридика», скончался на 86-м году жизни.
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Тренер «Тампы» назвал Василевского важной частью успехов команды
Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил вклад российского вратаря Андрея Василевского в текущие результаты команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Госдуме оценили заявление Пентагона о перспективных военных разработках
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление заместителя председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Джона Хайтена о том, что США не удаётся ускорить ряд перспективных военных разработок.
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Путин поздравил экипаж Каргинова с победой на «Дакаре-2020»
Президент России Владимир Путин поздравил экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» в классе грузовиков.
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На Кубани в ДТП погибли три человека и четверо пострадали
В Краснодарском крае в результате лобового столкновения двух автомобилей три человека погибли, ещё четверо получили травмы.
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Барти победила Ястремскую и выиграла турнир WTA в Аделаиде
Первая ракетка мира Эшли Барти одержала победу над украинкой Даяной Ястремской в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.
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Россия призвала ООН отреагировать на украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призвало ООН, ОБСЕ и Совет Европы отреагировать на украинский закон «Об общем среднем образовании», который подвергает дискриминации русский язык.
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Тарханов считает, что Матч звёзд РПЛ был бы интересен зрителям
Российский тренер Александр Тарханов считает, что проведение Матча звёзд Российской премьер-лиги (РПЛ) по аналогии с хоккеем и баскетболом было бы интересно широкой зрительской аудитории.
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Стрелявшего в суде Новокузнецка мужчину арестовали на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в стрельбе в здании районного мирового суда 16 января.
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Уайт подтвердил бой Сехудо — Альдо на турнире UFC 250
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что в рамках турнира UFC 250, который пройдёт в Бразилии, встретятся чемпион организации в двух весовых категориях Генри Сехудо и экс-обладатель титула в полулёгком весе Жозе Альдо.