Guardian: экс-глава Банка Англии предрёк миру «финансовый армагеддон»

Экс-управляющий Банка Англии Мервин Кинг предупредил, что незаметно для себя мир движется к следующему экономическому кризису, который окажется разрушительным для современной рыночной системы, передаёт The Guardian. При этом, по словам Кинга, США сумеют избежать «финансового армагеддона», ограничив выдачу кредитов.

Бывший глава Банка Англии Мервин Кинг предрёк миру новый экономический и финансовый кризис, который обернётся катастрофическими последствиями для демократической рыночной системы, сообщает The Guardian.

«Придерживаясь новой ортодоксальности денежно-кредитной политики и делая вид, что мы обезопасили банковскую систему, мы незаметно для себя движемся к этому кризису», — заявил Кинг в рамках выступления на ежегодном совещании Международного валютного фонда в Вашингтоне.

Кроме того, по мнению экономиста, немаловажную роль в приближении кризиса играет то, что десятилетие спустя под сомнение так и не были поставлены идеи, которые привели к кризису 2008—2009 годов.

Так, за Великой депрессией 1930-х годов последовало серьёзное переосмысление существовавших идей. Однако на этот раз мировая экономика не только восстанавливалась значительно медленнее, но и оказалась в ловушке среднего дохода, иными словами, достигла определённого дохода, в связи с чем застряла на одном уровне.

«После Великой инфляции, Великой стабильности и Великой рецессии мы вступили в Великую стагнацию», — приводит The Guardian слова Кинга.

При этом следующий кризис станет «разрушительным для легитимности демократической рыночной системы». Сильнее всего, по его словам, от возможного «финансового армагеддона» пострадают США, которые лишь усугубляют своё положение торговой войной с Китаем и политическим конфликтом с ведущими странами ЕС.