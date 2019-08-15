CNN: «конец золотого десятилетия» — сразу пять стран переживают экономический спад

Согласно обнародованным данным, Германия, Великобритания, Италия, Бразилия и Мексика во втором квартале этого года продемонстрировали снижение экономических показателей, сообщает CNN. В каждом государстве к кризису привел специфический набор факторов, однако общим для них является глобальный спад в промышленности.

По итогам второго квартала этого года пять крупных экономик мира оказались на грани рецессии, пишет CNN со ссылкой на опубликованные в среду данные. Кризис затронет Германию, Великобританию, Италию, Бразилию и Мексику, входящие в двадцатку крупнейших экономик мира. Более мелкие Сингапур и Гонконг, которые тем не менее являются важными финансовыми и торговыми центрами, также пострадают.

Хотя на экономический кризис в каждой стране повлиял специфический набор факторов, глобальный промышленный спад и резкое падение деловой уверенности только усугубили ситуацию. В прошлом месяце Международный валютный фонд уменьшил свой прогноз глобального экономического роста до 3,2% — самого низкого показателя с 2009 года.

Инвесторы крайне обеспокоены сложившейся обстановкой, а рынок ценных бумаг подаёт предупредительные сигналы. По данным Банка Америки, треть управляющих активами ожидают глобальную рецессию через год.

Как рассказывает информационный сайт, Германия, занимающая четвёртую строчку крупнейших экономик мира, сильно зависит от экспорта своей продукции в Китай и США. Низкие продажи машин на мировом уровне также затронули автопроизводителей. По словам Карстена Бржески, главного экономиста в немецком отделении голландского банка ING, сегодняшний ВВП страны означает «конец золотого десятилетия немецкой экономики».

Хотя связанные с брекситом страхи помогают Германии оставаться на плаву, они негативно сказываются на экономике Великобритании, в которой наблюдается спад впервые с 2012 года. По прогнозам, в третьем квартале показатели должны улучшиться, однако если 31 октября под руководством премьер-министра Бориса Джонсона страна выйдет из Евросоюза без сделки, ей, скорее всего, не удастся избежать рецессии.

В Италии, отмечает американский сайт, продолжается кризис из-за низкой производительности, высокой безработицы среди молодёжи, огромного внешнего долга и политического хаоса. В Мексике уменьшился приток инвестиций, а сфера услуг находится под давлением. В Бразилии, крупнейшей экономике Латинской Америки, низкий уровень промышленного производства и высокая безработица: через несколько недель станет ясно, находится ли страна в рецессии.

В то же время главный экономист компании Global Economincs Нил Шеринг считает, что некоторые мрачные и безнадёжные прогнозы не имеют под собой основы. По его мнению, на глобальном уровне затраты компаний на имущество (например, оборудование) стабилизировались, а рынок труда устойчив к изменениям. «Хотя существуют области, в которых мировая экономика наиболее уязвима — особенно в производстве, — другие сферы относительно хорошо противостоят (кризису. — Ино ТВ), — заявил он в интервью CNN. — Всё это подтверждает нашу точку зрения, что глобальный рост скорее замедляется, чем останавливается».

Тем не менее, экономист выделил три главных угрозы.

Во-первых, это торговая война между Пекином и Вашингтоном. Если напряжение продолжит расти, деловая уверенность может резко поннизиться, а экономический рост, как предостерегает МВФ, в 2020 году уменьшится на полпроцента.

Ещё одна опасность — бездействие центральных банков, которое негативно скажется на финансовых рынках и через них — на реальной экономике. В прошлом месяце Федеральный резервный банк США впервые за 11 лет уменьшил ставку, Европейский центральный банк пересмотрит свою стратегию в сентябре, а от Китая требуют впервые за четыре года понизить главную процентную ставку. Так уже поступили другие азиатские центробанки, и ожидаются дальнейшие понижения.

Наконец, последняя угроза — кризис сферы услуг, которая поддерживала экономический рост.