People's Daily рассказала, как Китай превращает кризисы в возможности для развития

На протяжении десятилетий в Китае практически не было экономических потрясений, поскольку Пекин использует оптимальные инструменты экономической политики, чтобы трансформировать внешний кризис в возможность для развития и модернизации, пишет People's Daily. Обширный рынок и постоянно растущий потенциал позволяют стране эффективно противостоять внешним кризисам, и в этом заключается секрет прочности китайской экономики, подчёркивается в статье.

За 70 лет в Китае значительно увеличился общий объём экономики, улучшилась комплексная конкурентоспособность, создана стабильная финансовая система и накоплены достаточные валютные резервы. Кроме этого, постепенно совершенствуется промышленная система, наблюдается большое пространство и потенциал для развития отрасли высоких технологий. Увеличение масштаба экономики Китая, повышение комплексной государственной мощи, а также обширный рынок и достаточный потенциал гарантировали способность КНР эффективно бороться с внешними рисками и кризисами — именно в этом заключается прочность китайской экономики.



За 70 лет Китай также неоднократно сталкивался с ударами международных экономических и финансовых кризисов. В 1988-м и 1994 году была зафиксирована масштабная инфляция, с 1991-го по 1994 год резкое колебание китайской валюты стало причиной утечки капитала. Одновременно с этим внешние финансовые кризисы в 1997-м и 2008 году нанесли определённый удар по торговле и финансам КНР.



Примечательно то, что Китай всегда в состоянии превратить кризис в возможность, осуществить реформирование структуры и трансформировать развитие. Старший экономист Банка коммуникаций Китая Лянь Пин сказал, что благодаря продвижению мер по реформированию системы акционирования — а именно, по вкладыванию средств в валютные резервы, публичному предложению акций и выходу на рынок, китайским банкам удалось накопить достаточный капитал и сформировать относительно сильную кредитоспособность до финансового кризиса в 2008 году. Таким образом, удалось значительно укрепить способности китайского финансового рынка бороться с рисками, пережить удар от кризиса.



Кроме этого, КНР постоянно совершенствуется в собственном развитии. Китай продвигает структурное реформирование сегмента предложения, способствует высококачественному экономическому развитию. Нельзя не отметить неоспоримые заслуги КНР в макрорегулировании и контроле. В 1997 году, на фоне Азиатского финансового кризиса, Китай решительно поддерживал юань, не позволяя валюте девальвировать. Одновременно с этим КНР предпринимала меры, нацеленные на стимулирование экспорта, привлечение иностранных инвестиций и расширение внутреннего потребления, всё это эффективно нейтрализовало влияние кризиса на китайскую экономику.



В 2008 году связь КНР с миром стала ещё теснее. В условиях международного финансового кризиса Китай в срочном порядке утвердил политические меры, направленные на расширение внутреннего потребления и стимулирование экономического роста. С помощью мер по макрорегулированию — а именно, благодаря промышленному возрождению, расширению потребления, финансовой поддержке и стабилизации трудоустройства Китай эффективно дал отпор кризису, а также создал благоприятные условия для регулирования экономической структуры и трансформации модели развития.



Наряду с этим созданная Китаем система макроэкономического регулирования сыграла важную роль на фоне сохранения общей стабильности цен на товары, гарантии согласованности денежно-кредитной и финансовой политики, а также стимулирования оптимизации экономической структуры, повышения эффективности и качества развития. В настоящее время нарастает давление в связи со спадом мировой экономики. Недавно Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста глобальной экономики в этом году до 3,2%, и это самый низкий показатель за последние десять лет.



Как Китаю предотвращать экономические кризисы и эффективно бороться с потенциальными рисками? Генеральный директор банка HSBC в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ван Дуншэн отметил, что необходимо укрепить механизм координации межотраслевого финансового надзора, сформировать единую, скоординированную и высокоэффективную систему финансового контроля. Вместе с этим, по его словам, следует принимать участие в управлении глобальной экономикой на более высоком уровне, конструктивно продвигать реформирование экономической и финансовой сфер в мире, улучшать рыночные ожидания и укреплять уверенность в рынке.



Дата публикации 10 октября 2019 года.