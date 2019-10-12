Die Welt: находчивость китайских турфирм обходится России в миллионы

В Российской Федерации, как и во многих других странах, китайцы уже давно превратились в одну из самых важных туристических групп, пишет Die Welt. Вместе с туристами из КНР до России, однако, добрался и феномен «туры за ноль долларов», которого так боятся в Юго-Восточной Азии, предупреждает немецкое издание.

В России, как и во многих других странах, китайцы уже давно превратились в одну из самых важных туристических групп. Вместе с туристами из Китая до Российской Федерации, однако, добрался и феномен «туры за ноль долларов», которого так боятся в Юго-Восточной Азии, пишет немецкая газета Die Welt.



То есть зарабатывают на многочисленных китайских туристах в России не сами россияне, а «по большей части подозрительные китайские компании», поясняет автор статьи.



«Мы зарабатываем в основном на туристических группах из Гонконга, Индонезии, Тайваня или Сингапура, — рассказал в интервью Die Welt генеральный директор туристической компании Luna Travel Константин Яхонтов. — Китайцы из США и Канады также заказывают у нас туры на китайском языке».



И тем не менее, по словам Яхонтова, все эти группы составляют максимум 15% от рынка. На туристах же из материкового Китая его фирма практически ничего не зарабатывает, признался генеральный директор Luna Travel.



На примере Екатерининского дворца с его Янтарной комнатой, продолжает журналист немецкого издания, становится понятно, о чём ведёт речь Яхонтов: у немецких, американских или японских групп экскурсоводы из России, тогда как у гостей из Китая — исключительно экскурсоводы-соотечественники.



В программу посещения китайцами Екатерининского дворца входит визит в нелегальный ювелирный магазин, который открыт только для китайских туристов и который постоянно переезжает. Сувениры из поддельного янтаря им продают втридорога, а за билеты во дворец организаторы туров просят с них порой в десять раз больше, отмечает автор статьи.



Стараниями китайских турфирм одна поездка в метро и вовсе обходится туристам из Китая в сумму €15 вместо 50 центов, недоумевает журналист Die Welt.



«Организаторы могут себе это позволить, поскольку в группах китайцы въезжают без виз, но потом, правда, не имеют права передвигаться по отдельности. Многие к тому же просто боятся отходить от группы хотя бы на несколько метров», — поясняет автор.



При этом, подчёркивает журналист издания, китайцы платят только через такие китайские платёжные системы, как AliPay. Таким образом большая часть денег, которые тратят туристы из Китая, по сути, даже не покидает пределов КНР. Российские компании и казна из этих денег практически ничего не получают, поскольку со счёта отдыхающего они прямиком переходят на счёт китайской турфирмы.



Так, по оценкам, почти половина денег, которые китайские туристы тратят в России, уходят из страны по нелегальным каналам. Это означает, что государство и российские турфирмы несут миллионные убытки, уточняет автор статьи.



«А тем временем этот феномен стал настолько масштабным, что несколько недель назад сам Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, пообещал заняться этим вопросом», — отмечает журналист немецкой газеты Die Welt.