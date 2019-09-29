SCMP: главная опасность для Байкала — не Китай, а наплыв туристов и экологические проблемы

Многие русские опасаются, что Китай может присвоить себе байкальские территории, однако факты говорят о другом, пишет South China Morning Post: для китайцев Байкал лишь является небольшим экзотическим курортом. По мнению издания, главная проблема озера заключается в чрезмерном росте туризма, который угрожает экосистеме Байкала.

Глубина озера Байкал составляет 1600 метров, а его возраст насчитывает 25 млн лет — это самое глубокое и самое старое озеро на Земле, пишет South China Morning Post. В нём содержится пятая часть всех мировых запасов пресной воды.

Издание напоминает, что Россия присоединила к себе Байкал в 17 веке. Тогда же был заключён договор о границе с Китаем, раннее контролировавшем эти территории. Этот договор действует и по сей день. За последние несколько лет Байкал посещает всё больше китайских туристов, и немногие из них знакомы с историей озера.

«Однако русские считают, что китайские гиды рассказывают туристам о том, что Байкал является частью Китая», — пишет издание. В 2017 году в России была запущена петиция с призывом остановить продажу байкальских земельных участков китайцам, собравшая 100 тыс. подписей. «Будет война с Китаем. Они не знают, что есть зло, а что есть добро, потому что у них нет бога», — приводит издание слова Евгения Старцева, архиепископа Харлмапиевской церкви в Иркутске.

Впрочем, как отмечает South China Morning Post, цифры говорят о другом: в 2017 году Байкал посетило 1,6 млн туристов — из них лишь 210 тыс. было иностранцами (две трети иностранцев являлись выходцами из Китая). «Для китайцев Байкал — это небольшое экзотическое место. Здесь не так уж и много китайцев», — говорит китайский турист Линг Лу, уроженец Шанхая.

Между тем резкий рост туризма привёл к ухудшению экологической ситуации: большинство туристов останавливаются в старых отелях, отходы из которых сливаются непосредственно в озеро. Как отмечает издание, с 2011 по 2017 гг количество туристов на Байкале удвоилось.

Кроме того, рост туризма также связан с ещё одной проблемой, пишет издание, ссылаясь на исследования биолога Любови Оболкиной из Байкальского исследовательского центра. Увеличение числа туристов совпало с резким увеличением массы водорослей «спирогира», заполонивших прибрежные воды озера. В 2013 году местным жителям даже пришлось организовать массовую уборку водорослей с северного берега Байкала.